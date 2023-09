La reazione della dirigenza dopo Inter-Milan: la ricostruzione

All’indomani della pesante sconfitta nel derby la dirigenza è presente a Milanello: bisogna reagire immediatamente.

Il Milan ha perso 5-1 contro l’Inter ed è una batosta difficile da digerire. Purtroppo, non c’è tempo di leccarsi le ferite e di pensare troppo. Infatti, martedì a San Siro arriva il Newcastle United e bisogna subito mettere in campo una prestazione convincente.

La squadra rossonera vuole superare la fase a gironi di Champions League e iniziare con il piede giusto è importante. I Magpies sono tornati a vincere nell’ultima giornata di Premier League, mettendo KO il Brentford dopo tre sconfitte consecutive subite. Vedremo se ci sarà Sandro Tonali, rimasto in panchina perché non al meglio della condizione fisica.

Moncada a Milanello dopo il KO contro l’Inter

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono andati nello spogliatoio al termine della partita. Stefano Pioli ha spiegato che la loro presenza è servita a dare manforte al gruppo dopo il derby perso. Nessun richiamo, anche se la delusione era tanta.

E oggi a Milanello il dirigente presente era Moncada, che ha assistito all’allenamento della squadra, come rivelato da Sky Sport. La società vuole manifestare la propria vicinanza a Pioli e ai giocatori, consapevoli di doversi riscattare martedì contro il Newcastle United.

Il Milan non può essere e non è quello visto contro l’Inter. Il derby deve essere un passo falso da non ripetere. Reagire immediatamente è la cosa migliore. La botta di sabato sera ha fatto male, però le grandi squadre devono essere brave a rialzarsi subito. Il Newcastle United rappresenterà un test di maturità e il Diavolo deve cercare di non fallirlo. Vedremo se Pioli preparerà meglio tale sfida, dopo aver fallito totalmente la preparazione dello scontro contro l’Inter.