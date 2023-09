Milan umiliato: “Scempio totale, la mazzata più pesante”

Il Milan di Stefano Pioli esce da San Siro con le ossa rotte. Il 5 a 1 inflitto dall’Inter è davvero pesante da digerire. Non si salva davvero nessuno: il giornalista non ha alcun dubbio

Per il Milan e i suoi tifosi non sarà stato per nulla facile dormire. Il Diavolo è uscito dal campo letteralmente umiliato dall‘Inter. Un 5 a 1 netto, inflitto dagli uomini di Simone Inzaghi, in cui è davvero impossibile salvare qualcuno.

Stefano Pioli, ancora una volta, ha perso il confronto con il tecnico nerazzurro, dimostrando di non avere imparato proprio nulla dagli sbagli commessi nei derby passati, così l’Inter continua a scrivere la storia. La vittoria di ieri verrà ricordata per parecchio tempo.

Queste sono le ore delle riflessioni, dei commenti, ma ben presto bisognerà buttarsi tutto alle spalle, perché già domani sarà vigilia di Champions League e un altro passo falso, contro il Newcastle, a San Siro, sarebbe inaccettabile. Pioli dovrà dunque rialzare la testa, ma stamani non ci si può tirare indietro alle critiche.

Milan umiliato dall’Inter, il commento di Serafini

Nella serata di ieri sono così arrivate le pesanti parole di Luca Serafini. Il giornalista di fede rossonera non ha usato troppi giri di parole per commentare la gara. Su Twitter ha scritto: “Cambiano i protagonisti, non il canovaccio 2023: dominano ancora i nerazzurri, doppietta di Mkhitaryan, poi Thuram, Frattesi e rigore, inutile il gol di Rafa Leao. Quinta pesantissima sconfitta nei derby per i rossoneri quest’anno”

Sconfortato e deluso, il noto giornalista, intervenendo ai microfoni di MilanTv, ci è andato giù pesante, usando parole forti per commentare l’umiliante risultato: “Dopo 4 derby persi nel 2023, pensavo tutto tranne che avremmo visto il peggiore. Il peggiore per il filo elettrico dell’Inter e che il Milan non ha mai avuto, per lo scempio totale, tattico, nell’atteggiamento. Non c’è niente e nessuno da salvare. E’ arrivata la mazzata più pesante“.