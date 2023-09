Inter-Milan, la mossa di Pioli che non ha funzionato: l’errore più grave

Le soluzioni tattiche pensate da Pioli non hanno funzionato contro l’Inter, che ha vinto nuovamente con facilità.

Dopo tre vittorie consecutive, il Milan ha fallito malamente il test del derby contro l’Inter. Chi si sarebbe aspettato un risultato così netto? È chiaro che il 5-1 non dice in assoluto quella che è la distanza tra le due squadre, però non è un caso che i nerazzurri abbiano vinto tutte le cinque stracittadine del 2023.

Una cosa che colpisce è che i rossoneri sembrano giocare praticamente sempre allo stesso modo, andando poi a subire gol o azioni pericolose in situazioni che si assomigliano tra loro. Nonostante i precedenti, che avrebbero dovuto essere delle lezioni dalle quali imparare, Stefano Pioli ha nuovamente perso in modo netto il confronto con Simone Inzaghi.

Pioli, quanti errori nel derby Inter-Milan

L’allenatore del Milan ha commesso diversi errori tattici nel derby. La Gazzetta dello Sport evidenzia che uno di questi è stato quello di insistere con l’utilizzo di Davide Calabria come terzino-mediano. Una mossa che avrebbe condizionato molto la partita della squadra rossonera.

Come avvenuto nelle prime partite, il capitano del Milan invece di restare largo a destra si è spesso accentrato, sia in fase di possesso sia di non possesso, andando così ad affiancare Rade Krunic in costruzione. Una mossa che, come già evidenziato, ha già fatto Pep Guardiola al Manchester City con i suoi terzini. Nella finale di Champions League contro l’Inter aveva fatto quel tipo di lavoro a Stones e in quella sfida i citizens faticarono proprio contro l’Inter.

Il Milan ha faticato ancora di più, dato che Calabria non è riuscito a garantire la superiorità numerica che Pioli auspicava. Gli attaccanti nerazzurri hanno fatto un grande lavoro aiutando il centrocampo e formando una gabbia da cinque. Inoltre, il terzino rossonero ha lasciato spesso scoperta la sua fascia di competenza, fatto che ha creato non pochi problemi in fase difensiva.

Federico Dimarco ha avuto abbastanza facilità di azione, rendendosi più volte pericoloso e non soffrendo neppure le avanzate del Milan. Infatti, Christian Pulisic non era in serata e non gli ha creato particolari problemi. In generale la manovra offensiva rossonera è stata lenta e prevedibile, quindi la difesa interista non ha avuto troppi grattacapi durante la serata.

Tatticamente Pioli ha sbagliato la partita. Prima del fischio iniziale aveva detto di volere una squadra corta e compatta, ma non si è vista. Il Milan soffriva troppo le ripartenze, si sbilanciava in maniera eccessiva ed esponeva la sua difesa all’attacco nerazzurro. Le solite cose già viste in altre derby, il mister rossonero non ha saputo apportare le contromisure necessarie.