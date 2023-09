Caldara si è operato al piede: lungo stop |I tempi di recupero ufficiali

Il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni di Mattia Caldara, che è stato operato nella giornata di oggi per un vecchio problema.

Mattia Caldara è un calciatore perseguitato dalla sfortuna e soprattutto dai problemi muscolari e fisici, di più o meno grave entità. Il difensore del Milan è rimasto in rosa nonostante fosse considerato una riserva, per motivi legati più alle esigenze e alle strategie che al mercato.

Infatti il classe ’94 è stato inserito nella lista Uefa da Stefano Pioli, utile per riempire il quarto slot necessario di calciatori cresciuti nel vivaio di un club italiano. Ma per il resto il Milan ha sempre fatto intendere di non considerare Caldara una risorsa, bensì un esubero della rosa.

Il problema è che Caldara resterà ai box per diverso tempo. Lo ha annunciato oggi il Milan con un comunicato ufficiale, riguardo un intervento chirurgico a cui si è sottoposto l’ex difensore di Juve e Atalanta. Un po’ a sorpresa il 29enne è finito sotto i ferri per un vecchio problema alla caviglia destra.

Questo il comunicato ufficiale di acmilan.com: “AC Milan comunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L’intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi“.

Dunque Caldara resterà fuori almeno fino al termine dell’anno solare 2023. Il calciatore nativo di Bergamo non potrà dare una mano in maniera concreta alla sua squadra. Chissà se a gennaio, al suo rientro post-intervento, possa restare a Milanello oppure trovare un’altra squadra dove esprimersi con continuità.