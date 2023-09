Clamoroso, l’agente della stella del Chelsea: “Eravamo ad un passo dal Milan”

Uno dei nuovi acquisti del Chelsea poteva vestire la maglia rossonera: il suo procuratore racconta il retroscena.

Il Chelsea sono stati grandi protagonisti nelle ultime sessioni di mercato, investendo tantissimi soldi per rinforzare la squadra. Finora in Premier League i risultati sono stati scadenti: 5 punti nelle prime 5 giornate giocate.

Mauricio Pochettino ha tanto lavoro da fare per costruire un gruppo vincente e deve cercare di compiere in fretta la sua missione. La dirigenza ha fatto una campagna acquisti in accordo con lui, pertanto si aspetta risultati al più presto. Uno dei rinforzi arrivati a Londra è Nicolas Jackson, che finora ha messo insieme 5 presenze e 1 gol.

Calciomercato Milan, Nicolas Jackson poteva essere rossonero: la rivelazione

Il Chelsea ha investito 35 milioni di euro per comprare il 22enne attaccante senegalese dal Villarreal. Ha versato i soldi previsti dalla clausola di risoluzione inserita nel suo precedente contratto, sbaragliando così la concorrenza.

Diomansy Kamara, uno degli agenti che curano gli interessi di Jackson, ha parlato nel corso del format Alé Catanzaro di Uscatanzarocalcionews.it. Questa la sua rivelazione sul giocatore: “Ha fatto bene e sono arrivate molte offerte. Eravamo vicini a firmare con il Milan, poi è arrivato il Chelsea e siamo andati lì“.

L’attaccante senegalese è stato a un passo dall’approdare in maglia rossonera, però l’irruzione dei Blues ha cambiato tutto. Il versamento dei soldi della clausola e l’offerta di uno stipendio migliore hanno fatto pendere la bilancia a favore del Chelsea. Anche se il Milan ha messo sul tavolo la partecipazione alla Champions League, lui ha preferito trasferirsi in Premier.

La società rossonera ha battuto altre piste per migliorare l’attacco e alla fine ha ripiegato su Luka Jovic, arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina. Il serbo non era esattamente la prima scelta, però Stefano Pioli ha dichiarato che era comunque tra i nomi nella lista degli attaccanti. Vedremo se riuscirà a tornare il bomber ammirato con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Probabile che il Milan effettuerà un investimento in attacco nella prossima sessione estiva del calciomercato. Olivier Giroud presto compirà 37 anni e bisognerà valutare anche il rendimento del già citato Jovic, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un prolungamento. Durante la stagione i dirigenti valuteranno i nomi che potranno fare comodo per il futuro.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile tentativo per Jonathan David, che va in scadenza col Lille a giugno 2025 e che l’anno prossimo potrebbe partire per una cifra non troppo alta. Non mancano le squadre interessate al 23enne canadese.