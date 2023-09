Pioli: “Il derby una delusione forte. Possiamo passare il girone”. Tomori: “Contenti di rivedere Tonali”

Tutte le dichiarazioni di mister Stefano Pioli e di Fikayo Tomori nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Newcastle

Domani pomeriggio alle 18:45 il Milan ospita il Newcastle a San Siro per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri hanno intenzione di mettersi subito alle spalle il pesante ko nel derby e devono farlo ottenendo un risultato positivo nel debutto stagionale in Europa.

La larga sconfitta contro l’Inter di sabato ha tolto qualche certezza alla squadra rossonera dopo l’entusiasmo iniziale, ma non serve adesso abbattersi perché il tempo per rifarsi c’è e già domani si tratta di una sfida davvero importante, visto che il Diavolo è in un girone di ferro. Alle 14 è iniziata la conferenza stampa di Pioli e Tomori: segui la diretta con noi.

Le parole di Pioli

Sul derby

“Non è stato semplice perché avevamo tante aspettative per il derby ed è stata una delusione forte. Mi pesano questi insuccessi nei derby e con i tifosi sono in debito perché sono l’allenatore che ha perso più derby in un anno e loro hanno sempre sostenuto la squadra. I nuovi hanno affrontato la gara con serenità, che non è sbagliato. Poi siamo andati in difficoltà e non siamo riusciti a esprimere tutto quello che sapevamo”

Bisogna voltare pagina

Per fortuna abbiamo la Champions. L’abbiamo preparata con molta attenzione. Sappiamo quanto è tosto il girone e quanto sarebbe importante partire bene. Migliorarsi in Champions vorrebbe dire arrivare in fondo. Andiamo partita dopo partita perché il girone è di alto livello. Le squadre possono togliersi punti a vicenda, ma l’esperienza fatta ci permette di affrontare questo girone con convinzione e consapevoli di poter passare”

Sulla visita di Ibrahimovic

“Zlatan doveva venire venerdì prima del derby ma ha avuto un problema. Sono stato fortunato a conoscerlo e ha fatto piacere a tutti rivederlo. Ora siamo amici. Abbiamo parlato di tante cose e mi ha chiesto informazioni sui nuovi giocatori e su come vanno le cose”.

Sul Newcastle

“Mi sembra la classica squadra inglese con tanta intensità, tanta aggressività e tanta fisicità. Ha cinque giocatori sopra 1.90 e ha anche tantissima qualità.

Le parole di Tomori

Sull’assenza al derby

“Ero deluso di non poter essere in campo ad aiutare i compagni sabato, ma domani ci sarà e proveremo a vincere per iniziare bene”.

Su Tonali

“Siamo contenti di rivederlo subito. Siamo amici e scherziamo fuori dal campo, ma domani non saremo amici”.

Su Leao

“E’ tra i migliori e lo ha dimostrato l’anno scorso in Champions. Può migliorare e può diventare una delle star europee. Speriamo che domani ci aiuterà”