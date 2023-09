Sandro Tonali titolare in Milan-Newcastle? La decisione definitiva

La scelto del tecnico Howe sull’ex centrocampista rossonero, che si era fermato per un problema muscolare nei giorni scorsi

Il Milan ha l’obbligo di dimenticare subito il pesante ko nel derby contro l’Inter perché domani inizia la Champions League e a San Siro arriva il Newcastle. I rossoneri devono cominciare al meglio perché giocano in casa e sono inseriti in un girone di ferro, dove il minimo errore può essere fatale.

Il fischio d’inizio del match è in programma alle 20.45 e oggi Stefano Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Sicuramente rientrerà dal primo minuto Fikayo Tomori, che ha saltato il derby per squalifica e che ha quindi potuto riposare per questa importante partita. Per il resto il tecnico emiliano non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla disfatta del derby, anche se rimane vivo il ballottaggio fra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

La sfida di domani contro i Magpies è molto suggestiva anche per un’altra questione, ovvero il ritorno di Sandro Tonali a San Siro, a pochi mesi dalla sua clamorosa cessione. Il club inglese lo ha infatti prelevato per la cifra monstre di 70 milioni di euro in estate, scatenando l’ira dei tifosi rossoneri per la perdita del suo beniamino. E’ passato davvero pochissimo tempo e il centrocampista torna subito da avversario.

L’ex Milan titolare: la formazione dei Magpies

Tonali era stato costretto a saltare la sfida contro l’Ucraina in Nazionale, e anche il match del weekend contro il Brentford, a causa di un affaticamento muscolare, e la sua presenza contro il Milan era in forte dubbio fino a qualche ora fa.

Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, l’ex numero 8 dei rossoneri ha recuperato e comincerà la gara da titolare domani pomeriggio, nel centrocampo a tre con Bruno Guimaraes e Anderson. Questa la scelta fatta dal tecnico Eddie Howe. Sky Sport 24 ha infatti riportato in diretta le immagini dell’allenamento di rifinitura della formazione inglese, che hanno confermato che l’ex Brescia farà parte dell’undici titolare dei bianconeri.

Si tratta della prima giornata della fase a gironi del Gruppo F, nel quale ricordiamo che sono inserite anche Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Andiamo a vedere dunque la probabile formazione dei Magpies domani contro il Diavolo, con Pope tra i pali e difesa a quattro con Trippier, Schar, Botman e Burn. In mediana appunto Tonali con Guimaraes e Anderson, mentre il tridente dovrebbe essere formato da Gordon, Isak e Barnes.