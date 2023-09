Sky – Milan-Newcastle, sorpresa a centrocampo: Pioli cambia dopo il derby

Il Milan contro il Newcastle cambierà volto. La squadra guidata da Stefano Pioli potrebbe attuare modifiche quasi inevitabili.

La Champions League corre in soccorso del Milan. Per dimenticare la batosta del derby di sabato e riprendere immediatamente il proprio cammino, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a reagire con l’avvio della fase a gironi della competizione europea.

Il Milan domani sera debutta a San Siro contro il Newcastle United, in un match sicuramente delicato e molto tirato. Alle ore 18:45 lo stadio milanese sarà sicuramente pronto a sostenere una squadra assolutamente ferita e colpita dal 5-1 subito inaspettatamente nel duello di alta classifica con l’Inter.

Pioli è inevitabile che faccia qualche cambio di formazione e schieramento dopo la debacle del derby. Innanzitutto tornerà a disposizione Fikayo Tomori, difensore centrale inglese che dovrebbe tornare al centro della difesa dopo la squalifica scontata in campionato. Ma anche a centrocampo si cambierà qualcosa.

Milan, novità in mediana: spazio a Pobega

Secondo gli aggiornamenti degli inviati di Sky Sport, mister Pioli ha deciso di fare un lieve turnover anche in mezzo al campo. Vista la prestazione insufficiente contro l’Inter dell’interno reparto mediano, si proverà una nuova soluzione.

Possibile spazio per Tommaso Pobega, che dunque avrà la chance da titolare nel debutto stagionale in Champions League. Per frenare l’irruenza del centrocampo del Newcastle, nel quale avrà spazio anche il grande ex Sandro Tonali, il Milan si affiderà alla freschezza ed al dinamismo del classe ’99 nativo di Trieste.

Pobega, che per ora in campionato ha giocato soltanto due spezzoni contro Bologna e Roma, dovrebbe prendere il posto di Tijjani Reijnders, tra i meno brillanti della gara. L’olandese era stata una vera e propria rivelazione nelle prime tre giornate di campionato, tra inserimenti e giocate importanti, mentre contro l’Inter ha sofferto da matti il dinamismo di Barella e Frattesi.

Cambio importante dunque a centrocampo per Pioli, che dovrebbe fare lo stesso anche sulla corsia destra d’attacco. Nel 4-3-3 di partenza è probabile che venga dato spazio a Samuel Chukwueze, considerato più fresco e motivato di Christian Pulisic. L’americano è stato il primo ad essere sostituito nel derby e ha sofferto della stanchezza dopo gli impegni oltre oceano con la nazionale. Il nigeriano invece freme per debuttare da titolare e potrebbe essere un cambio automatico, anche per dare respiro al calciatore ex Chelsea.