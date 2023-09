Tomori sulla Champions: “Girone difficile, ma è bello sfidare i migliori in Europa”

Ai canali ufficiali del Milan, Fikayo Tomori è intervenuto per commentare l’esordio di domani in Champions League contro il Newcastle.

Uno dei cambi di formazione sicuri del Milan in vista del debutto di Champions League riguarderà la difesa. Stefano Pioli rilancerà con ogni probabilità Fikayo Tomori dal 1′ minuto.

L’assenza di Tomori dal derby di sabato si è fatta sentire, visto che l’inglese ha saltato il primo duello milanese stagionale per squalifica. Ma ora è pronto a tornare in campo, a comandare la difesa in vista del match di domani contro il Newcastle.

Tomori è stato interpellato dai canali sociali del Milan per rispondere alle prime impressioni pre-debutto europeo: “L’anno scorso abbiamo fatto bene in Champions, non abbiamo superato la semifinale ma oggi siamo in un’altra stagione. Abbiamo un girone difficile, ma è per questo che giochiamo la Champions, vogliamo giocare contro i migliori d’Europa”.

Sulla reazione dopo il derby perso: “Una sconfitta così vogliamo subito cancellarla, riprendere subito. Non posso dire molto, sappiamo che il derby non è andato come volevamo, abbiamo un’altra opportunità di vincere, con una squadra tosta, tipica inglese. Vogliamo dimostrare la voglia che abbiamo, è l’opportunità migliore”.

L’effetto di rivedere Tonali come avversario: “Strano rivedere Sandro con un’altra maglia, siamo amici e credo sarà la stessa cosa per lui. Ma sul campo dobbiamo vincere, metterli in difficoltà come sappiamo. La cosa per noi è poter vincere, iniziare il girone con una vittoria contro una squadra tosta. Un’opportunità perfetta per rilanciarci”.