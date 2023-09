Yacine Adli in Coppa d’Africa è possibile: giocherebbe con un altro milanista

Non ha giocato ancora un minuto in stagione, Yacine Adli. Il trequartista è stato confermato dal Milan e potrebbe partecipare alla prossima Coppa d’Africa in programma a Gennaio

L’umiliazione pesantissima nel Derby ha offuscato quanto di buono fatto vedere dal Milan nelle prime tre giornate di campionato, nelle quali i rossoneri hanno ottenuto nove punti contro Bologna, Torino e Roma.

Tre partite in cui Pioli si è affidato, sempre, allo stesso undici titolare, inserendovi i tre nuovi acquisti Pulisic, Loftus Cheek e Reinjders. Spezzoni di partita per Okafor e Chukwueze. Nessun minuto, invece, per Yacine Adli che continua a stazionare, fisso, in panchina alla stregua di quanto avvenuto nella scorsa stagione.

Nell’annata 2023-23, solo 100 minuti in campo per il trequartista ex Bordeaux che ha disputato un’unica partita da titolare a Verona. L’ultima presenza contro la Fiorentina al Franchi, lo scorso marzo, con l’assist che ha avviato l’azione finalizzata dal gol di Hernandez per il 2-1 finale.

Adli sembrava destinato a una sicura cessione nella scorsa sessione di calciomercato ma il Milan l’ha confermato su indicazioni anche di Pioli che, in una recente conferenza stampa, ha auspicato un possibile ruolo da vice Krunic per lui.

Adli in Coppa d’Africa, ci sarà anche un altro milanista ?

Nonostante il poco impiego nel Milan, Adli potrebbe disputare la prossima edizione della Coppa d’Africa in programma a Gennaio in Costa d’Avorio. Lo scorso maggio, infatti, Yacine ha comunicato ufficialmente la sua decisione di optare per la Nazionale dell’Algeria dopo aver militato nelle rappresentative giovanili della Francia.

Adlì, pertanto, potrebbe rientrare tra i convocati del c.t. Belmadì per il torneo continentale al via dal 13 Gennaio. La speranza del commissario tecnico algerino è che, con Adli, possa esserci anche un altro milanista ovvero Ismael Bennacer, titolarissimo della Nazionale nordafricana con la quale ha vinto, da MVP dell’evento, l’edizione 2019 della Coppa d’Africa disputata in Egitto

Bennacer sta recuperando dall’infortunio al ginocchio subito nel Derby di andata di Champions League contro l’Inter. Operato immediatamente dopo il ko, il mediano rossonero sarà assente almeno fino a dicembre. La riabilitazione sta procedendo al meglio come confermano i video sui social postati dallo stesso giocatore.

Vedremo se Isma sarà nelle condizioni di rispondere alla sicura convocazione della sua Nazionale. Il Milan perderà a Gennaio anche Samuel Chukwueze. L’attaccante sarà tra i convocati della Nigeria (una delle favorite per il titolo) insieme a Victor Osimhen.

Gli ultimi due convocati del Milan per la Coppa d’Africa sono stati Franck Kessie e Fode Ballo Touré, in campo nel 2022 con Costa d’Avorio e Senegal, nell’edizione disputata in Camerun e vinta, proprio, dal Senegal in finale, ai rigori, contro l’Egitto.