Dal Milan alla Premier League: giocherà a Londra

Sempre meno speranze per il Milan, il campionato inglese gli fa la corte: è lotta fra due club di Premier League per il centravanti.

Per la sua giovane età, sarebbe potuto essere un grande valore aggiunto per i rossoneri, ma la sua strada e quella del Milan sembrano ora sempre più distanti. Il suo futuro sarà in una delle big del calcio inglese, un calcio che senza dubbio valorizzerà le sue doti da killer sotto porta. Niente Milan, giocherà in Premier League (ANSA) – MilanLive.it

Sono passate settimane dalla chiusura del calciomercato, ma già si parla della prossima finestra di acquisti invernale. Al centro dell’attenzione del panorama calcistico, ci sono i nuovi arrivati a Milanello: tra quelli che già hanno stupito e lasciato il segno sicuramente Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek. Di fianco a loro, sono approdati a Casa Milan tanti altri innesti per l’attacco, molti dei quali non si sono ancora mostrati al 100% della loro forma.

Ereditato l’incarico di gestire il calciomercato rossonero, Furlani e Moncada si sono dati da fare e non poco. In quelle settimane di grande fervore per scoprire chi fossero i nuovi arrivati in rossonero, sono stati associati molti altri nomi al club del Diavolo. Tra questi spiccavano gli attaccanti più promettenti dello scenario calcistico mondiale.

Sebbene il Milan abbia riempito il suo reparto più avanzato, un giovane talento pare sia sempre stato nelle intenzioni del club. Ora, però, sul baby bomber in forze al PSG ci sono i club inglesi, pronti a fare sul serio per averlo in Premier League.

Calciomercato Milan, il bomber lontano dai rossoneri: andrà in Premier League

Il suo futuro non sarà in Italia, né tanto meno al Milan, club che lo aveva corteggiato più di tutti. La nuova esperienza lontano dal campionato francese potrebbe essere l’occasione della vita per lui e, come temono i tifosi rossoneri, un grande rimpianto per il calcio italiano.

L’ex obiettivo del Milan sarà tra i colpi di mercato più appetibili della sessione invernale. Durante il calciomercato di gennaio, Ekitike potrebbe guadagnarsi l’attenzione delle big d’Europa, ma soprattutto della Premier League. Come riporta Football Insider, su di lui ci sono già West Ham e Crystal Palace. Ancora non si è a conoscenza di eventuali contatti con il PSG, ma la certezza è che il club parigino voglia lasciarlo partire soprattutto dopo l’affare saltato con l’Eintracht Francoforte per portare Randal Kolo Muani al Parco dei Principi.

In un futuro alquanto prossimo, dunque, la strada del Milan e quella del 21enne sembrano destinate ad allontanarsi. La speranza per i rossoneri è che non si parli di rimpianto, anche perché questo ragazzo i numeri per diventare grande li ha eccome. Le 10 reti in 24 partite al Reims qualche anno fa, le 11 reti in 6 mesi di prestito in Danimarca, e anche il fiuto del gol e una buona struttura fisica, fanno di lui un ottimo prospetto per il futuro di qualsiasi club.