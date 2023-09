Giroud: “E’ mancato solo il gol. Derby? Meglio dimenticare”

Giroud al termine di Milan-Newcastle rammaricato per la mancata vittoria: alla squadra di Pioli è mancato il gol. Le sue parole nel post-partita

C’è parecchia amarezza nella squadra di Stefano Pioli dopo lo 0-0 a San Siro contro il Newcastle United. Il Milan ha avuto tante occasioni e non è stato in grado di sfruttarle, poteva vincere agevolmente e invece non ha fatto bottino pieno.

Olivier Giroud ha parlato a Sky Sport al termine del match: “Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, l’efficacia è molto importante a questi livelli. Abbiamo dato tutto, ma è mancato il concretizzare. Volevamo vincere per i nostri tifosi dopo il derby. E’ mancata solo un po’ di fortuna”

Oli ha anche rivolto un pensiero all’ex compagno Sandro Tonali, stasera rivale a San Siro: “Gli voglio bene, lui lo sa”.