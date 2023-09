Ibrahimovic a colloquio con Cardinale: “Il ritorno sarà una costruzione lenta”

L’ex attaccante svedese ha parlato con il proprietario del club rossonero: si avvicina il ritorno come dirigente?

La visita a Milanello di Zlatan Ibrahimovic per salutare e carica la squadra potrebbe avere anche altre motivazioni dietro. L’attaccante svedese aveva varcato di nuovo i cancelli del centro sportivo rossonero per ritrovare i suoi ex compagni e dirigenti.

La visita ha chiaramente fatto tanto rumore e neanche Stefano Pioli ha rivelato in tutto e per tutto ciò che si sono detti durante l’incontro. Tutti sanno che il legame fra Ibra e il Milan è rimasto molto forte e che l’attaccante ha sempre amato i colori rossoneri e i tifosi di questo club, quello che senza dubbio è entrato maggiormente nel suo cuore e con il quale ha voluto chiudere la sua carriera da giocatore.

Come è stato subito riferito, oltre che con staff e ex compagni, l’ex attaccante ha avuto anche un colloquio con Giorgio Furlani ed è rimasto per più di tre ore al centro sportivo di Carnago. Si sono subito riaccese le voci riguardanti un suo possibile ritorno nel club, in una nuova veste, ipotesi già caldeggiata in estate da diverse fonti, e le ultime indiscrezioni vanno proprio in questa direzione.

Il club studia il nuovo ruolo per lo svedese

Le conferme sono arrivate anche nella giornata successiva alla visita di Ibrahimovic ed è stato riportato anche di un incontro dell’attaccante con il numero uno del Milan, ovvero Gerry Cardinale.

La notizia è stata riportata da Orazio Accomando, che ha rivelato che Ibra e il fondatore di RedBird si sono incontrati in un hotel di Corso Venezia a Milano. Il giornalista di Dazn ha spiegato che Cardinale non hai nascosto il desiderio di voler inserire una figura del calibro di Zlatan nella dirigenza rossonera, con la grande esperienza e la personalità che può trasmettere a tutta la squadra e anche allo staff.

In effetti il nuovo Milan è una squadra molto giovane e piena di giocatori che si affacciano solo ora al campionato italiano. Uno come Ibrahimovic può sicuramente dare una mano nell’inserimento dei nuovi per far comprendere subito cosa significa entrare nel mondo Milan e quali sono i segreti del calcio italiano. Nei prossimi giorni sicuramente se ne saprà di più, ma i tifosi già sognano il ritorno di Zlatan.

Ibrahimovic dirigente del Milan?

Stasera Zlatan è a San Siro per assistere a Milan-Newcastle United di Champions League. Nel pre-partita Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato così: “Ibra doveva arrivare a Milanello venerdì, ma ha avuto una partita benefica fuori dall’Italia. Poi è rientrato, ha visto da casa il derby e poi ha deciso di andare a Milanello per aiutare la squadra. Ha parlato singolarmente con i giocatori. Ieri è arrivato alle 11:15, è andato nello spogliatoio, ha parlato anche con lo staff tecnico, è andato in campo con Pioli. Ha parlato pure con Leao, poi è tornato nella Club House e ha pranzato col gruppo. Alle 14:30 è andato via. Stamattina nello stesso hotel in cui diede l’addio a Paolo Maldini, Cardinale ha incontrato Zlatan. Un incontro conoscitivo, però Ibra al Milan ha iniziato a prendere forma. Sarà una costruzione lenta, perché Ibra non ha ancora voglia di tornare. Per me un giorno si arriverà a vedere Zlatan dirigente rossonero“.