Incredibile Camarda: doppietta in Milan-Newcastle di Youth League (VIDEO)

In attesa della sfida di stasera, Milan-Newcastle adesso è sfida in Youth League fra le formazioni Under 19 dei due club- I rossoneri sono partiti molto bene e sono già avanti di tre reti dopo i primi venti minuti di gioco.

Le cose si sono messe subito bene per la squadra di Ignazio Abate e ora la strada è in discesa perché al minuto 14′ è arrivato il gol del vantaggio di Chaka Traoré, servito da Filippo Scotti. Un’ottima partenza per i giovani rossoneri, che pochi minuti più tardi hanno trovato anche il gol del raddoppio, con Francesco Camarda. L’enfant prodige si è replicato dopo il gol del weekend contro il Sassuolo, che era stata la prima rete di un classe 2008 nel campionato Primavera.

Continua a infrangere record il talento del Diavolo, che è diventato ora anche il giocatore più giovane ad aver segnato in Youth League. Stavolta il giovane numero 9 rossonero ha realizzato dal dischetto insaccando la palla alla sinistra dell’estremo difensore della squadra inglese, che aveva intuito la direzione ma non è riuscito ad arrivarci. Camarda si sblocca quindi anche in Youth League e continua a mettersi in evidenza. Ecco la rete siglata dall’attaccante, che ha portato il Milan sul 2-0.

Uno scatenato Camarda ha trovato anche la rete del 3-0 per la doppietta personale. In questa occasione il centravanti è scattato ul filo del fuorigioco, servito con i tempi giusti ancora da Scotti, e ha insaccato sotto la traversa. Ricordiamo sempre che parliamo di un ragazzo che non ha ancora compiuto i 16 anni.