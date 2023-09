L’inevitabile sta per materializzarsi: nuova squadra per Donnarumma

L’estremo difensore vuole lasciare il PSG e può salutare la prossima estate: c’è una pista in Serie A che rimane decisamente viva

E’ cosa ben nota che il rapporto fra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain non si mai sbocciato definitivamente. Dal suo arrivo nella capitale francese più di due anni fa, l’ex Milan non si è mai sentito completamente a casa, nonostante le sue dichiarazioni fossero sempre incoraggianti.

Sono tanti diversi gli episodi negativi, anche nel rapporto con i tifosi, che hanno contribuito a non far nascere mai l’amore tra il portiere e i campioni di Francia. Inoltre, va detto che il rendimento del classe 1999 non è stato all’altezza della sua fama, visto che arrivava a Parigi come una stella dopo esser stato determinante nella conquista dell’Europeo da parte dell’Italia di Roberto Mancini. La sua avventura al Paris potrebbe quindi essere arrivata agli sgoccioli.

In realtà non si tratta di una notizia sorprendente, dal momento che è da tempo che si parla dell’intenzione dell’estremo difensore della Nazionale italiana di cambiare aria. Dalla Spagna spiegano che la sua intenzione sarebbe quella di tornare in Serie A, oppure di giocare in Liga. Il suo contratto scade nel 2026 e il Paris, che lo aveva prelevato a parametro zero, farebbe ad ogni modo una plusvalenza.

L’ex Milan sempre più lontano dal PSG: la Juventus rimane l’ipotesi principale

Todofichajes spiega che per assicurarsi il suo cartellino servono 45 milioni di euro, una cifra abbastanza alta che al momento possono pagare solamente in Premier League o in Arabia Saudita. Ma c’è anche la possibilità che il giocatore vada in prestito.

In effetti il PSG sta attuando una vera e propria rivoluzione e potrebbe accettare di lasciar partire l’ex rossonero per andare su altri profili più graditi a Luis Enrique. Il portale spagnolo da una parte parla di una sua volontà di andare in Spagna, ma allo stesso tempo conferma che al momento la soluzione principale per Donnarumma resta il ritorno in Italia, in particolare alla Juventus, che segue il giocatore ormai da diversi anni.

Anche prima del suo passaggio in Francia i bianconeri hanno provato a tesserarlo, ed ora possono esserci più possibilità. La Vecchia Signora è consapevole che Szczesny ha ormai un’età avanzata e sta valutando il modo per sostituirlo al meglio. La situazione va assolutamente monitorata perché nel corso della prossima estate potrebbe essere una pista molto calda. Donnarumma può quindi tornare in Italia e riaffrontare il Milan da avversario, ma lo farà s prescindere anche quest’anno in Champions League.