Milan, clamoroso in diretta: “Ecco l’opzione per sostituire Pioli”

Il giornalista Stefano Donati è intervenuto ai microfoni di TvPlay, parlando del futuro della panchina del Milan, della posizione di Stefano Pioli e del ritorno di Ibrahimovic

Brucia ancora tantissimo il ko del Milan nel derby. Stefano Pioli è tornato così nel mirino della critica, dei media, ma anche e soprattutto dei tifosi.

Il 5 a 1 subito pesa davvero tantissimo e molti sostenitori sui social hanno attaccato pesantemente il tecnico di Parma, mettendolo in discussione. Non pensa così certamente la proprietà: Pioli oggi non è certo in discussione.

Ma le critiche al tecnico continuano ad essere tante. Stefano Donati, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha così parlato di Pioli: “Un allenatore che perde 5 derby senza capirci mai niente e facendo solo gli stessi errori non dico che viene esonerato domani, ma se domani parte male iniziano le voci. Sono finiti i bonus scudetto di Pioli. Quest’anno poi non c’è più il parafulmini Maldini. Furlani e Moncada daranno la colpa all’allenatore”. Stando alle parole del giornalista, dunque, la posizione di Pioli potrebbe presto essere in bilico.

Milan, Ibra a Milanello: possibile futuro in panchina

La scelta di portare Zlatan Ibrahimovic a Milanello non è piaciuta a Stefano Donati, che si è così espresso in merito al ritorno dello svedese: “Secondo me Ibrahimovic a Milanello non aveva senso, a meno che non abbia un contratto da club manager. Se domani il Milan vince sarà merito di Ibra a livello mediatico. Se il Milan perde si dirà che Ibra non può fare miracoli”.

Il giornalista ammette, infine, che un passo falso contro il Newcastle, metterebbe in bilico la posizione di Stefano Pioli e l’ipotesi Ibrahimovic non sarebbe da scartare: “Valutiamo anche l’opzione che possa affiancare Abate – prosegue il giornalista -. Non dico che Pioli venga esonerato, ma se dovesse far male contro il Newcastle diventerà un tema di attualità”.