Milan-Newcastle, streaming e diretta tv Champions League: dove vedere il match

Il Milan debutta in Champions League contro il Newcastle. Sfida inedita tra le due squadre. Ecco dove vederla in diretta tv e in streaming, stasera dalle 18.45

Milan e Newcastle inaugurano l’edizione 2023-24 della Champions League con il primo match del Gruppo F, in programma, oggi martedì 19 settembre, a San Siro dalle 18.45.

Terza partecipazione consecutiva per i rossoneri alla massima competizione mentre il Newcastle vi ritorna venti anno dopo l’ultima presenza, coincisa con l’edizione vinta proprio dal Milan in finale contro la Juventus. Un’attesa lunghissima per i Magpies, seguiti da 4200 spettatori che affolleranno il settore ospiti di San Siro.

Il Milan si presenta al match odierno con l’obbligo di riscattare il tremendo 5-1 di sabato scorso nel Derby. Pioli potrebbe optare per due importanti novità in formazione con Chukwueze e Pobega titolari al posto di Pulisic e Reijnders, due dei migliori nelle prime tre giornate di campionato. Torna Tomori al centro della difesa dopo la squalifica. Giroud terminale d’attacco.

Nel Newcastle, tutte le attenzioni saranno sul grande ex Sandro Tonali, già emozionato nelle dichiarazioni pre match per il ritorno nello stadio che lo ha acclamato negli ultimi due anni. Howe dovrebbe affidarsi a Isak in attacco, preferendolo a Wilson. In mediana Tonali sarà affiancato da Bruno Guimaraes. In difesa ci sarà Sven Botman, grande obiettivo di mercato del Milan nell’estate 2022.

Milan-Newcastle, dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Newcastle sarà visibile in diretta tv, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Calcio 251 con il consueto, ampio, pre e post partita nello studio condotto da Federica Masolin, subentrata a Anna Billò. In telecronaca Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Non è prevista la diretta tv in chiaro di Milan-Newcastle. Canale 5, infatti, trasmetterà il match tra Lazio e Atletico Madrid. Per chi volesse seguire in streaming l’esordio in Champions dei rossoneri può utilizzare Sky Go, Now Tv o Mediaset Infinity, tutte piattaforme disponibili in abbonamento.

Gli highlights di Milan-Newcastle saranno disponibili, in chiaro, su Canale 5 al termine di Lazio-Atletico, insieme a quelli di tutte le altre partite della serata, tra le quali spicca PSG-Borussia Dortmund, le altre due contendenti del gruppo F.

Il Milan, dopo la Champions, tornerà in campo sabato 23 settembre alle 15 contro il Verona a San Siro (esclusiva Dazn e Zona Dazn). Le successive due partite del Milan in Champions contro Borussia Dortmund (4 ottobre) e PSG (25 ottobre) saranno visibili in esclusiva assoluta, in streaming, su Amazon Prime Video.