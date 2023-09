Milan-Newcastle United, le formazioni ufficiali

Adesso sono ufficiali le scelte di Pioli e Howe per Milan-Newcastle di Champions: vediamo quali sono le formazioni definitive.

Il grande giorno è arrivato: stasera il Milan fa il proprio debutto nell’edizione 2023/2024 della Champions League. Dalle 18.45 va in scena la partita valida per la prima giornata della fase a gironi. A San Siro si gioca contro il Newcastle United.

La squadra di Stefano Pioli non arriva nel modo migliore a questa sfida, avendo perso 5-1 il derby contro l’Inter. Sconfitte così pesanti a volte abbattono e peggiorano la situazione, altre invece tirano fuori l’orgoglio dei giocatori e provocano una reazione. I tifosi rossoneri sperano che si verifichi il secondo caso, con una vittoria che sarebbe preziosa sia per la classifica del gruppo F sia per il morale del gruppo. Stasera c’è anche il ritorno di Sandro Tonali da avversario, altro tema che desta curiosità.

Champions League, le formazioni ufficiali di Milan-Newcastle United

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjaer, Adli, Musah, Pulisic, Reijnders, Pulisic, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE UNITED (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. A disposizione: Dubravka, Karius; Dummett, Lascelles, Livramento, Targett, Anderson, Barnes, Hall, Almiron, Wilson. Allenatore: Howe.

