Milan, solo due nuovi acquisti in campo: Pioli cambia ancora

Le ultimissime sulla formazione che Stefano Pioli è intenzionato a schierare contro il Newcastle: tre i cambi per battere gli inglesi

Tre cambi per ripartire. Il derby è stato messo alle spalle per un Milan che è obbligato ad iniziare forte in Champions League, per conquistare i tre punti in un girone dove non sono ammessi passi falsi. Così Stefano Pioli, dopo il pesantissimo ko contro l’Inter, è pronto ad affidarsi allo zoccolo duro di questo inizio di stagione, apportando però tre sostituzioni rispetto all’ultima partita.

Nessun stravolgimento: saranno d’altronde solamente due i calciatori arrivati durante il calciomercato estivo a giocare dal primo minuto. Uno meno rispetto al solito: sì, perché Pioli è intenzionato a puntare su Tommaso Pobega al posto di Tijjani Reijnders. L’italiano garantisce una fisicità maggiore rispetto all’olandese e contro il Newcastle, davvero forte sotto questo aspetto, appare essere la scelta più giusta. Sono comunque molti i tifosi perplessi da tale cambio. Ancora panchina, invece, per Musah, che dovrà aspettare per avere un’occasione dal primo minuto. A completare il reparto di centrocampo con Pobega ci saranno così Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic.

Rispetto alla partita contro l’Inter, dunque, come detto, ci saranno altre due novità, una per reparto: quella in difesa è stata annunciata dallo stesso Pioli in conferenza stampa, ma nessuno aveva dubbi in merito. Fikayo Tomori si riprende così il posto al centro della difesa, al fianco di Malick Thiaw, chiamato a riscattare una prova davvero deludente contro l’Inter. Il reparto arretrato, davanti a Mike Maignan, sarà completato da Theo Hernandez e Davide Calabria.

Milan, occasione per Chukwueze: il punto sull’attacco

La sensazione è che per un turnover più massiccio bisognerà aspettare la partita contro il Verona. Con i gialloblu, soprattutto in attacco, si potrebbero vedere diversi volti nuovi.

Contro il Newcastle, però, Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori, a quelli di cui si fida maggiormente: impossibile dunque lasciare fuori Rafael Leão e Olivier Giroud, che riposeranno solo più avanti. Va in panchina, dopo la prova opaca di sabato, invece, Christian Pulisic. Il ballottaggio, in realtà, non è ancora totalmente chiuso, ma Chukwueze è nettamente in vantaggio per completare il reparto offensivo. Niente da fare dunque per Noah Okafor, che partirà ancora dalla panchina, al pari di Jovic

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Krunic, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli