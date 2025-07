Telefono bollente, il Milan chiude l’operazione in attacco

Giorni frenetici. Tante le trattative da portare a termine per la dirigenza rossonera, sia in entrata che in uscita. Tare all’opera…

Sono giorni in cui non c’è un attimo di respiro. E non solo per il caldo asfissiante che è tornato ad abbattersi su tutta l’Italia. Il Milan è ormai prossimo alla conclusione di tante trattative prima abbozzate e poi portate avanti parallelamente per non tergiversare o trovarsi incartati.

Se da un lato la priorità in questi giorni per il club di via Aldo Rossi è quella di sistemare le corsie esterne in difesa, d’altra parte è altresì vero che per quella porzione di campo regna ancora incertezza. Il transalpino Guela Doué era stato individuato come profilo prediletto ma la richiesta dello Strasburgo non si schioda dai venticinque milioni di euro.

Igli Tare ha già in mano l’alternativa, con il classe 2003 Marc Pubill dell’Almeria già bloccato. Adesso è giunto il classico momento da ‘ora o mai più’: bisogna scegliere quale dei due accaparrarsi, quindi se scucire allo Strasburgo quanto chiede oppure fiondarsi a capofitto sull’alternativa, anche perché il club spagnolo che ne detiene il cartellino non attenderà in eterno…

Incertezza in difesa, tutto definito in attacco

Il telefono di Tare è per l’appunto rovente, dovendo restare costantemente aggiornato su più fronti. Ma se in difesa sono ancora da sciogliere le riserve, per quel che concerne l’attacco invece sono stati dissipati tutti i dubbi. È stata infatti definita l’operazione che porterà Lorenzo Colombo al Genoa.

L’iniziativa è stata presa dal club ligure, ben sapendo che la punta centrale sia in uscita dal Milan benché stia svolgendo il ritiro agli ordini di mister Allegri. L’attaccante di Vimercate nel corso di questi anni ha saputo guadagnarsi la nomea di ‘bomber di provincia’ ed il Grifone ha fretta di averlo tra le proprie fila.

Colombo è il classico centravanti di manovra, un calciatore in un certo senso vecchio stampo, di quelli che non si usa più vedere nel calcio moderno. Pur non disponendo di un fisico da colosso, Colombo è quel tipo di giocatore che per tutti i novanta minuti dà battaglia alla retroguardia avversaria con tanti duelli e sportellate, dando modo alla propria squadra di risalire il campo.

Nell’ultimo campionato disputato con la maglia dell’Empoli è suo malgrado andato incontro ad un’amara retrocessione. Tuttavia nelle stagioni precedenti Colombo era risultato fondamentale sia per Monza che Lecce al fine di tagliare il traguardo salvezza. Ora lo attende l’avventura in rossoblù, nell’auspicio che possa proseguire il suo percorso di crescita e diventare più determinante a livello realizzativo così da divenire un domani un giocatore da Milan.