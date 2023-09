Novak Djokovic dice no, è ufficiale: l’annuncio spiazza il mondo del tennis

Rinuncia importante e molto discussa di Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo ha deciso così per il bene della sua carriera.

Il Milan a livello internazionale vanta diversi tifosi illustri anche nel mondo del tennis. Basti pensare che due dei migliori atleti di questo sport in circolazione sono grandi appassionati rossoneri. Ovvero Novak Djokovic e Jannik Sinner.

In particolare l’attuale numero 1 al mondo ha dimostrato molto spesso di essere un supporter appassionato, nonostante le sue radici serbe. Djokovic è di recente stato omaggiato dal Milan di una maglia celebrativa per il suo 24° successo del grande slam, regalo molto gradito da un fan come lui.

Momento particolare e molto intenso di carriera per Djokovic. Il serbo sta vivendo una stagione incredibile, con ben tre tornei slam vinti su quattro, avendo perso solo la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Ma è anche un periodo di scelte difficili ed impopolari per il 36enne che ha da poco vinto gli US Open con merito.

Djokovic rinuncia al Master 1000 di Shanghai

In questi giorni Djokovic ha deciso di dare una mano alla nazionale serba di tennis maschile. Dopo la vittoria di New York è volato a Valencia per giocare la Coppa Davis, in particolare la fase a gironi. Il suo apporto è stato fondamentale per la qualificazione della Serbia al turno successivo, con il successo contro lo spagnolo Davidovich Fokina.

Nonostante il periodo di forma esaltante, Djokovic ha dovuto fare una grossa rinuncia a livello di impegni. Nole infatti ha ufficializzato la sua mancata partecipazione al prestigioso torneo Master 1000 di Shanghai, che ritorna dopo 4 anni di stop a causa della pandemia Covid.

Lo stesso campione serbo ha annunciato così la triste rinuncia, salutando il pubblico cinese a lui tanto caro: “Nel corso degli anni, il miglior supporto che ho ricevuto in qualsiasi parte del mondo è stato quello in Cina. Shanghai è sempre stato uno dei miei tornei preferiti della stagione. Mi mancherà la #NoleFam in Cina. Spero di poter tornare in Cina in futuro e giocare di nuovo davanti a tutti voi”.

L’obiettivo di Djokovic, come già preannunciato dal suo coach Ivanisevic, è quello di prepararsi al meglio per le ATP Finals di Torino e per le finali di Coppa Davis. Prima di questi tornei giocherà soltanto i Rolex Paris Masters previsti per novembre nella capitale francese.