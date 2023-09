Pioli: “Non possiamo pensare all’Inter. Pobega e Chukwueze? Ecco perché”

Pioli ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Milan-Newcastle: non vuole che la squadra pensi al derby e spiega i cambi di formazione.

Stefano Pioli ha subito tante critiche dopo Inter-Milan 5-1 ed era normale che fosse così. Quel derby lo hanno perso tutti, in primis chi è il condottiero della squadra e non ha saputo apportare le giuste contromisure contro un avversario ormai conosciuto. Ma stasera bisogna reagire contro il Newcastle United in Champions League.

Pioli ha parlato così a Sky Sport nel pre-partita di San Siro: “Vogliamo giocarci bene questa partita di Champions. Un’altra partita, un’altra competizione, non possiamo continuare a pensare a quello che non siamo riusciti a fare nella partita scorsa. Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e le nostre caratteristiche. Questa è la prima gara di un girone tosto, quindi è importante e va approcciata bene. L’avversario fa dell’intensità, dell’aggressività e della forza fisica le loro armi“.

Il mister si è soffermato su cosa serve per reagire a un KO pesante: “È sempre tutta testa, anche se serve sempre un piano di gioco e noi lo abbiamo. Poi la mentalità fa la differenza, l’attenzione e la concentrazione, la determinazione. Sono sicuro che la squadra è pronta per questa partita“.

Ha poi spiegato i cambiamenti di formazione, con Tommaso Pobega a centrocampo per Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze per Christian Pulisic: “Chukwueze perché è rapido e bravo nell’uno contro uno. Affronterà un terzino molto fisico, ma con un passo diverso. Pobega perché è molto bravo negli inserimenti, voglio che le mezzali aggrediscano l’area e gli spazi“.

Infine una battuta sul ritorno di Sandro Tonali a San Siro da avversario: “Fa effetto sicuramente, fino all’altro giorno era con noi. Un ragazzo che ha dato tanto e abbiamo condiviso belle situazioni con lui. Questo fa parte del calcio e della vita, è importante quello che abbiamo vissuto assieme“.