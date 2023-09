Pulisic: “Partita positiva. Dopo una brutta sconfitta non è mai facile”

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Newcastle. Soddisfatto a metà il fantasista rossonero. Le sue parole

Pareggio amaro per il Milan di Stefano Pioli al debutto in Champions League. Solo 0-0 contro il Newcastle, e tante, tantissime occasioni sprecate. Christian Pulisic, che non ha giocato la gara dal 1′ minuto, vede comunque il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. L’americano è subentrato al 61′ del secondo tempo a Samuel Chukwueze, dando qualche buono spunto. A suo dire, è stata una bella partita. Un ottimo punto da cui ripartire dopo la disfatta del derby. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Pulisic, come accennato, vede positiva la prestazione del suo Milan: “Partita positiva, abbiamo calciato molto in porta ma non siamo riusciti a segnare”.