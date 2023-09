Tifoso del Newcastle accoltellato a Milano: indaga la Digos, la ricostruzione

Brutto episodio nella notte presso il centro di Milano, dove un tifoso inglese è stato accoltellato da un gruppo di persone.

Da ieri la città di Milano è in fermento per il debutto del Milan in Champions League. La squadra di Pioli, reduce da una batosta totale in campionato nel derby, debutterà oggi alle ore 18:45 contro il Newcastle United, la formazione inglese dove milita Sandro Tonali.

Nelle scorse ore in città sono giunti migliaia di tifosi del Newcastle. L’allerta ovviamente è massima, visto che le invasioni di supporter stranieri nel centro cittadino devono essere fortemente monitorate e sorvegliante per evitare scontri o altri problemi (come il caos dei tifosi dell’Eintracht l’anno scorso a Napoli o quello provocato qualche anno fa dai sostenitori del Feyenoord a Roma).

Ma purtroppo nella tarda serata di ieri è avvenuto un brutto episodio proprio nel centro di Milano. Un tifoso britannico è stato accoltellato da un gruppo di malviventi, mentre stava passeggiando con un amico, indossando presumibilmente sciarpe e/o maglie del Newcastle.

Tifoso del Newcastle aggredito: non è grave

L’episodio è avvenuto, secondo i rilievi e le testimonianze raccolte dalla Polizia di Milano, intorno alla mezzanotte, come riportato da Calcio&Finanza. Un gruppo composto da circa 7-8 persone avrebbe raggiunto i due tifosi inglesi con l’intento di aggredirli. In particolare i malintenzionati hanno accoltellato uno dei due inglesi, colpito alle braccia e sulla schiena da tre colpi di lama differenti.

Il tutto mentre i due stranieri si trovavano a camminare tra via Segantini e via Gola a Milano, in zona Porta Genova e non lontano dai Navigli. Fortunatamente il malcapitato, trasportato subito al Policlinico di Milano, non è apparso in gravi condizioni ma ha riportato ferite dolorose, che con ogni probabilità gli faranno perdere anche l’occasione di assistere al match.

Un ennesimo brutto episodio di violenza cittadina su cui sta indagando la Digos. Gli organi di controllo non hanno ancora chiarito si tratti di un’aggressione legata a motivi calcistici oppure se riguardasse altri moventi. Fatto sta che la vigilia di Milan-Newcastle non si presenta benissimo, nella speranza che il clima attorno a San Siro questa sera sia comunque sereno e festoso e che non capitino più episodi così animaleschi e senza giustificazione.