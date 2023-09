Tonali: “Non posso nascondere la mia passione per il Milan. Difficile tornare qui con un’altra maglia”

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Milan-Newcastle. Il grande ex della gara non ha nascosto l’emozione

Solo 0-0 a San Siro tra Milan e Newcastle, nonostante il netto dominio dei rossoneri. Sono state troppo le occasioni buttate all’aria dal Diavolo, che avrebbe potuto e dovuto vincere la gara in maniera decisa. I Magpies si sono però difesi bene, provando qualche offensiva in contropiede. Dal Milan ci si aspettava sicuramente di più. Grande protagonista, seppur silenzioso, della partita è stato Sandro Tonali. Il grande ex rossonero è stato accolto con affetto e applausi a San Siro al suo ritorno dopo la cessione estiva. Tante emozioni nel rivederlo alla Scala del Calcio. Tonali è stato intervistato nel post-partita da Sky Sport. Le sue dichiarazioni di seguito.

Tonali: “L’obiettivo era non prendere gol”

Sandro ha spiegato come è stato rivivere San Siro: “Te lo aspetti bello ma non è mai per come te lo immagini, sempre leggermente diverso”.

Il centrocampista del Newcastle ha poi descritto la giornata che ha accompagnato alla gara: “Si la giornata della partita è diversa. Passiamo il tempo in modo diverso, ci sono meno tempi morti. Me la sono goduta tutta minuto per minuto. E’ stata un pò lunga ma è una giornata che ricorderò per sempre”.

Parlando dell’affetto dimostrato dai tifosi rossoneri, Tonali non ha saputo trattenere il grande sentimento per il Milan: “Non voglio risponderti per farmi sembrare bello alla gente, però sì, non posso nascondere la mia passione per questa squadra. Non l’ho mai fatto. Nè quando ero al Brescia, né quando ero al Milan, né adesso al Newcastle. Sarebbe brutto nascondere questa mia passione”.

Girone di ferro quello di Milan e Newcastle. Tonali ne ha parlato così: “E’ il più complicato di tutti. Siamo quattro squadre che possiamo giocarcela a ogni partita. Oggi l’obiettivo era non prendere gol e ci siamo riusciti. Abbiamo anche avuti una grande occasione alla fine. Ma oggi abbiamo giocato bene, compatti e uniti”.

L’ex rossonero si è detto stupito dal Milan e dalla sua forza: “Oltre ad essere un bel Milan è difficile giocarci contro. Trovano degli spazi intermedi difficile da interpretare. Sono posizioni che ci hanno creato difficoltà, ma poi l’abbiamo messo a posto nel secondo tempo. Però ho visto un grande Milan, perché una grande squadra con grandi giocatori. E stasera l’ha dimostrato”.

Infine, Tonali ha ricordato il sorteggio di Champions League. Sperava di pescare il Milan ai gironi?: “50 e 50. Metà speravo di no, metà di sì perché volevo tornare qua. E’ stato difficile tornare con un’altra maglia, ma è il calcio, sono un professionista. Gioco questi 90 minuti e via. Mi sono emozionato anch’io nel sentire gli applausi.