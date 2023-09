Accordo raggiunto: Milan, arriva un nuovo dirigente

Importante rinforzo per l’organigramma dirigenziale rossonero: ormai è atteso solo l’annuncio ufficiale da parte del club.

Gerry Cardinale vuole un Milan al top in ogni settore e sta lavorando intensamente per portarlo a ridurre sempre di più il gap rispetto alle big d’Europa. Un’impresa non facile, soprattutto finché non verrà realizzato lo stadio dei proprietà.

In attesa che dei via libera necessari per procedere con la costruzione dell’impianto sportivo a San Donato Milanese, il club deve usare altre armi per stare al più alto livello possibile. Intanto è fondamentale qualificarsi costantemente alla Champions League, cosa che consente di avere notevoli incassi (premi UEFA, biglietti, sponsor eccetera). Molto importante è anche avere un Settore Giovanile capace di produrre talenti da Prima Squadra.

Milan, novità nel Settore Giovanile: presto un annuncio

Nel vivaio rossonero ci sono dei ragazzi promettenti e sarà molto interessante seguire la Primavera di Ignazio Abate e le altre squadre in questa stagioni. Il Milan vuole crescere a ogni livello e anche per questo è previsto a breve un importante annuncio ufficiale.

Infatti, verrà ufficializzato l’ingaggio di Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile. Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha confermato le indiscrezioni che già erano trapelate da tempo. Cambia anche l’organizzazione del vivaio, visto che in precedenza era diviso in due: dagli Under 17 in giù se ne occupava Angelo Carbone, mentre per Under 18 e Under 19 era Paolo Danzè il responsabile. Entrambi hanno concluso la loro collaborazione al termine della scorsa stagione.

Con Vergine il settore giovanile del Milan viene unificato sotto la sua gestione e organizzazione. Il 55enne pugliese vanta una grande esperienza di successo nel campo. Dopo essere stato al Lecce dal 1998, dal 2006 al 2019 ha lavorato alla Fiorentina, dove ha fatto crescere e lanciato talenti come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma non solo. Successivamente si è trasferito alla Roma, dove ha ottenuto ben sei titoli nazionali a livello giovanile e ha coltivato ragazzi promettenti.

Le sue capacità sono indiscutibili e per questo il Milan ha deciso di affidarsi a lui. In queste ore si sta formalizzando il definitivo trasferimento di Vergine in rossonero. Un’altra mossa che rientra nell’importante progetto di Cardinale e della società di via Aldo Rossi. Avere un vivaio in grado di produrre giocatori per la Prima Squadra o comunque di valore è fondamentale, soprattutto quando non hai le stesse risorse economiche delle big d’Europa.