Clamoroso Milan, Simeone per il post Pioli: rivelazione in diretta

Può esserci Diego Simeone nel futuro della panchina del Milan. Il tecnico argentino potrebbe prendere il posto di Stefano Pioli: ne è convinto il noto agente, intervenuto ai microfoni d TvPlay

Non è certo in dubbio la panchina di Stefano Pioli. Il pesantissimo ko contro l’Inter ha però riacceso le discussioni attorno ad un nuovo allenatore per il Milan.

Nelle scorse ore, alla vigilia della sfida conto il Newcastle, si è parlato tanto di Zlatan Ibrahimovic e non solo per un ruolo come dirigente. C’è, infatti, chi ha azzardato ad un’ipotesi da allenatore al fianco di Ignazio Abate. Al momento non c’è davvero nulla, con la proprietà che ha manifestato la totale fiducia – come è giusto che sia – nei confronti di Pioli. Ieri, d’altronde, la reazione al ko contro l’Inter è arrivata: il Milan ha fornito un’ottima prestazione, anche se il risultato non è arrivato e il cammino in Champions League si è già complicato.

Pioli gode della stima di tutti, ma il noto agente, Mario Cenolli, ha svelato ai microfoni di TvPlay, di una possibilità legata a Diego Simeone in panchina: “Vi posso dire che l’argentino potrebbe finire al Milan l’anno prossimo – ammette l’intermediario di mercato -. Conte invece non credo tornerà in Italia a breve, non lo vedo neanche sulla panchina del Napoli, lui e De Laurentiis hanno caratteri entrambi molto forti. Conte lo vedo in Premier e penso che se dovesse saltare una panchina importante in Premier League sarebbe il primo candidato. All’Atletico Madrid è un paio di anni che non funzionano alcune cose, non vedo quest’anno una squadra forte come gli anni passati, l’allenatore forte deve avere giocatori forti. Da alcune indiscrezioni che ho avuto può essere questo l’ultimo anno a Madrid per poi cambiare squadra”.

Milan, Pioli addio immediato: l’ipotesi di Cenolli

Non è da escludere inoltre che l’addio di Pioli avvenga nel corso di questa stagione. Servirebbero, chiaramente, una serie di risultati negativi, affinché ciò accada

Se Pioli non dovesse andare bene in Champions League e il Milan dovesse iniziare a fare fatica in campionato bisogna cambiare, bisognerebbe poi vedere chi sarà il traghettatore, ma in ogni caso l’anno prossimo non vedo Pioli ancora al Milan. Poi magari vince il campionato e fa bene in Champions. Simeone con la sua voglia, la sua personalità, visto che l’Inter con Simone Inzaghi sta facendo bene, assomiglia al Milan. Penso che una società come il Milan possa dargli la possibilità di allenare al meglio”.