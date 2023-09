Milan, le condizioni di Maignan e Loftus-Cheek: ansia per il portiere

Le ultime sulle condizioni di Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek. Arrivano segnali sui social: attesa per gli esami del portiere frances

Sarà una giornata di attesa per i tifosi del Milan, che devono fare i conti con l’ennesimo infortunio di Mike Maignan. Per il portiere non c’è davvero pace e dopo i guai al polpaccio dello scorso anno, che lo hanno tenuto fuori dai campi di gioco per parecchi mesi, è arrivato l’ennesimo infortunio.

E’ successo nei minuti finali della sfida contro il Newcastle: a dieci dalla fine, l’estremo difensore è stato costretto a lasciare il terreno verde di San Siro per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore Maignan si sottoporrà agli esami del caso, che faranno chiarezza sulle sue condizioni. Da escludere una sua presenza nel match contro il Verona di sabato prossimo, ma Pioli e tutto il mondo Milan si augurano che non sia nulla di grave per riabbracciarlo il prima possibile. Fra due settimane, d’altronde, si gioca una partita importantissima, contro il Borussia Dortmund, in Germania, e la sua presenza sarebbe fondamentale.

Nel frattempo, nella serata di ieri, sono arrivate le immagini di un Maignan sconsolato, che zoppica vistosamente, attraversando la zona mista. Immagini di Gianluca Di Marzio, che non fanno presagire nulla di buono. Poche ore, comunque, e conosceremo le reali condizioni del portiere. I tifosi restano con il fiato sospeso.

Milan, il messaggio social di Loftus-Cheek

Se Maignan tiene in ansia i tifosi, Loftus-Cheek con un post su Instagram ha rassicurato tutti, confermando quanto aveva detto Stefano Pioli in conferenza stampa.

“Sto bene, solo crampi”, firmato Loftus-Cheek su Instagram. Parole che chiaramente fanno tirare un sospiro di sollievo per un calciatore che in carriere ha avuto diversi infortuni. L’inglese dovrà dunque solamente riposare ed è molto probabile che sabato, contro il Verona, sieda in panchina, lasciando spazio a Musah, che ha fatto davvero bene quando è stato chiamato in causa nel match contro il Newcastle.

Non ha nulla, infine, Theo Hernandez, rimasto per terra, dolorante, più volte, nel finale di gara. Anche in questo caso Pioli ha rassicurato tutti: “Prende tante botte, zoppica sempre ma domani starà bene“, ha ammesso in conferenza. Il francese, dunque, sarà a disposizione per le prossime partite, ma non è da escludere, anche per lui, un turno di riposo contro il Verona. Sulla sinistra potrebbe così giocare Alessandro Florenzi, con Davide Calabria a destra.