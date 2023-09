Milan, primi sprazzi di Musah: l’errore da non ripetere

Yunus Musah è stato artefice di un’ottima prestazione contro il Newcastle. Ha sorpreso solo in positivo, ma adesso c’è un errore da non commettere di nuovo

Milan-Newcastle non ha regalato il risultato sperato. Solo 0-0 a San Siro tra la squadra italiana e quella inglese. Eppure, il Diavolo ha avuto una miriade di occasioni da gol tutte sprecate. Chiaramente, si pensa ai due punti persi. Cominciare il percorso in Champions League con una vittoria, in un girone così complicato, sarebbe stato molto importante. A fomentare l’amarezza ci sono stati anche i piccoli ma paurosi infortuni di Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan. Per il primo si è trattato di crampi, per il secondo di un problema al flessore della coscia (ma sono state escluse lesioni).

I due sono stati sostituti intorno al 70′ minuto. Yunus Musah al posto dell’ex Chelsea, Marco Sportiello al posto del francese. E’ in questo punto che possiamo ritrovare degli aspetti estremamente positivi per il Milan. Se Sportiello ha sventato il potenziale gol del vantaggio del Newcastle con una grande parata, Musah è stato protagonista di un’ottima prestazione. L’americano arrivato quest’estate dal Valencia ha giocato una ventina di minuti abbondanti. E la sua prova è stata molto al di sopra della sufficienza. Ottimi primi sprazzi di Yunus, che si possono ritrovare nei suoi numeri della gara. Ma c’è un errore da non ricommettere.

Musah, la qualità c’è e la grinta anche: vietato sbagliare

Yunus Musah ha mostrato qualità e quantità in campo. Sono state molto apprezzate le sue incursioni in avanti, con lo scopo di rendere aggressivo e offensivo l’atteggiamento della squadra. Sul finale, il Milan ci ha provato e riprovato, e tanti spunti sono arrivati proprio dall’americano ex Valencia. I numeri del singolo ci dicono che Musah ha chiuso il proprio match con 4 contrasti vinti e il 100% fra dribbling (3) e passaggi riusciti (12). Dati che fanno ben sperare in vista del futuro. Adesso, Musah è in cerca di spazio e vuole convincere Stefano Pioli a concederglielo. Con Ruben Loftus-Cheek non al meglio, potrebbe essere proprio l’americano a partire dal primo minuto nella prossima di campionato contro l’Hellas Verona.

Stefano Pioli, quest’anno, col buon mercato fatto, non può permettersi di ripetere gli errori della scorsa stagione. I nuovi acquisti vanno valorizzati soprattutto nel momento in cui hanno la testa e le energie mentali per dimostrare il loro valore. Sarà dunque necessario fare attenzione alla gestione tanto di Musah quanto degli altri nuovi. Serve spazio e fiducia a questi ragazzi, per evitare il rischio di imbattersi in un altro caso De Ketelaere, ma vale lo stesso per Vranckx, Dest e Adli, mai sfruttati a pieno. Parliamo pur sempre di giovani, con le loro fragilità caratteriali. Serve cura e attenzione. La scorsa stagione solo Malick Thiaw ha ottenuto la giusta fiducia. In questa attuale bisognerà riservarla a ogni elemento per farlo sentire importante e parte integrante del progetto Milan. Stroncare talenti è un errore che non si può più commettere.