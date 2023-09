@ML – Infortunio Maignan, l’esito degli esami: sospiro di sollievo

I risultati degli esami clinici del portiere rossonero dopo il problema accusato ieri nel match contro il Newcastle

C’era grande apprensione in merito alle condizioni di Mike Maignan dopo la sfida ieri. Il portiere francese è uscito nei minuti finali del match contro il Newcastle, facendo preoccupare tutti i tifosi rossoneri, e al suo posto è entrato Marco Sportiello.

L’ex Lille aveva accusato un risentimento al flessore sinistro e la preoccupazione è subito stata tanta, soprattutto se si hanno ancora in mente i tanti problemi fisici che l’estremo difensore del Diavolo ha affrontato nella passata stagione. L’anno scorso infatti il portiere era stato a stare fermo ben due mesi per un problema al polpaccio e per il Milan si è trattato di un’assenza davvero pesante.

Ieri ha lasciato il campo anzitempo anche Loftus-Cheek, che però a fine gara ha rassicurato tutti confermando che si trattava solo di crampi. E’ appena iniziata una serie di importanti partite ravvicinate e Stefano Pioli spera di non dover subito fare i conti con infortuni importanti, ma fortunatamente il tecnico può tirare un sospiro di sollievo almeno per Maignan.

Maignan, la risonanza ha escluso lesioni

Per fortuna infatti il problema non è così grave come sembrava. I tifosi del Diavolo possono stare tranquilli che non si tratta di un problema pesante per Magic Mike.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’esito della risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso delle lesioni. L’evoluzione clinica del problema del francese verrà comunque monitorata quotidianamente e nei prossimi giorni si capirà se il 28enne potrà recuperare immediatamente o se avrà bisogno di qualche settimana.