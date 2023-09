Tonali torna al Milan, l’annuncio del centrocampista: la porta è aperta

Sandro Tonali parla chiaramente. La possibilità di un ritorno al Milan è davvero possibile: ecco cosa ha detto il giocatore del Newcastle

Sandro Tonali non si è nascosto. Sono stati giorni davvero emozionanti quelli che hanno riportato a Milano il centrocampista del Newcastle.

Alla vigilia si è fatto attendere un po’ più del previsto per via del maltempo, ma la sua conferenza stampa, ha confermato quanto i tifosi rossoneri avevano pensato alla sua partenza verso l’Inghilterra. Non è stato certo Sandro Tonali a forzare l’addio al Milan, ma si sono create le condizioni giuste che hanno reso felici tutti, dal Diavolo, passando per l’agente e lo stesso calciatore.

Newcastle non è sicuramente la città preferita di Tonali, che lo ha fatto capire in ogni modo, ma il centrocampista è un professionista esemplare e riuscirà a far bene con la maglia dei Magpies. L’italiano, però, è stato fin da bambino un vero cuore rossonero e un suo trasferimento in Inghilterra non ha certo cambiato le cose. Tonali, così come il papà, è un vero tifosi del Milan e non lo ha mai nascosto nelle varie interviste nel pre e nel post gara.

Milan, Tonali e un ritorno già scritto

C’è il Milan nei pensieri nel calciatore, che verosimilmente, un giorno farà ritorno in quella che è stata la sua casa. Ieri i tifosi lo hanno accolto come meglio non si poteva.

Applausi scroscianti, ricambiati da Tonali, e poi il coro da parte della Curva Sud, che ha intonato “Tonali uno di noi!“. Il giocatore ama la città, ama il Milan e i suoi tifosi: ci sono davvero tutti i presupposti affinché un ritorno si concretizzi realmente. Difficile dire quando. La spesa affrontata dal Newcastle è stata importante per poter pensare che possa avvenire presto, ma fra qualche anno tutto potrebbe cambiare.

E’ presto per pensare adesso ad un ritorno di Tonali al Milan, ma si sa, certi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano. “È stato bello, dal primo all’ultimo secondo – afferma Tonali a Mediaset Infinity -. Non c’è altro modo per descrivere questa serata, me la ricorderò per sempre. Ritorno al Milan? Non lo so, pagherei per sapere il futuro, per sapere la storia. Magari sì, magari no, il calcio è strano. Non chiudiamo nessuna porta…”

Sandro Tonali, dunque, non esclude un ritorno in rossonero. Siamo certi che questo sia davvero il suo desiderio, ma dovranno, chiaramente, crearsi le situazioni giuste affinché accada.