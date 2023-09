Brahim Diaz non gioca al Real Madrid: cosa può succedere a gennaio

Il centrocampista sa che con Ancelotti ha scarse possibilità di giocare, e così già pensa alla sua prossima squadra: dove giocherà Brahim?

Brahim Diaz potrebbe ribaltare le sorti del prossimo calciomercato invernale. Potrebbe durare soltanto pochi mesi la storia fra il centrocampista ex Milan e il Real Madrid, dopo che la società di Florentino Perez l’ha richiamato dal prestito.

La carriera di Brahim Diaz al Milan è durata tre stagioni e le sue qualità, nonostante il grande minutaggio, sono venute fuori solo a sprazzi. Lo spagnolo è stato infatti risolutore di molte situazioni complicate, ma allo stesso tempo in molte altre è stato poco incisivo, tanto da convincere Pioli in alcune partite a schierare Kessie, Krunic o Bennacer in quella posizione.

Le prestazioni di Brahim Diaz, anche se altalenanti, hanno comunque convinto il Real Madrid – in piena fase di ricostruzione e rinnovamento dopo l’addio di Benzema – a riportarlo a casa.

Tutto ciò, invece, non è avvenuto. Dopo aver acceso i riflettori su di sé con statistiche incoraggianti, l’inizio della stagione 2023-24 al Real non è stata come tutti si aspettavano, neppure come lo stesso Brahim si aspettava. Sarà forse questo il movente che lo spingerà a cercare sistemazione altrove già da gennaio?

Brahim Diaz deluso al Real Madrid: può già partire

L’ex Milan ha accumulato soltanto pochi minuti in 3 partite di Liga, numeri troppo bassi per un centrocampista che in rossonero era titolare inamovibile della rosa di Pioli. La delusione dei pochi impieghi con i Blancos potrebbe smuovere qualcosa nella mente del giocatore, il quale già comincia a pensare alla prossima destinazione.

Consapevole del fatto che Ancelotti non lo impiegherà più di tanto, Brahim Diaz si rassegna a non poter accumulare gli stessi minuti di quando scendeva in campo con la maglia rossonera ed era indispensabile per il centrocampo di Pioli. Nemmeno l’infortunio di Vinicius gli sta lasciando spazio, con Ancelotti che sta preferendo Joselu al fianco di Rodrygo con Bellingham nel ruolo di trequartista.

La sua ultima stagione al Milan, condita da 7 assist e 7 reti, alcune delle quali decisive, ha riacceso l’interesse del Real Madrid. I Blancos l’hanno richiamato dal prestito, certi di avere un 24enne dal futuro tutto in discesa. Dopo 5 giornate di campionato, tuttavia, non ha avuto lo spazio che si aspettava di avere. Ed ecco che si aprono nuovi scenari per il futuro del centrocampista originario di Malaga.

Come riporta elgoldigital.com, il contratto che lega Brahim a Madrid fino al 2027 potrebbe terminare prima. Molto prima. Sulle sue tracce c’è il Real Betis, squadra dello stesso campionato spagnolo che potrebbe garantirgli ben più di 16 minuti in 3 partite.