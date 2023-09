Enrico Silvestrin durissimo su Pioli: “Un talebano”

Silvestrin ha sfogato tutta la sua delusione per il derby perso amaramente per 5 a 1, definendo Pioli “completamente inadeguato” al Milan.

Quando si parla delle difficoltà che ha Milan ad essere cinico, Enrico Silvestrin non ci pensa due volte nel manifestare tutto il suo dissenso nei confronti dell’allenatore. Una cosa in particolare non è andata giù all’attore e conduttore radiofonico, e riguarda proprio mister Pioli durante l’ultima giornata di Serie A persa per 5 a 1 dal Milan. Ma cos’ha fatto infuriare Silvestrin, e cos’ha detto su Pioli?

Al termine della stagione 2022-23, ha fatto clamore la decisione della società del Milan di volersi separare dalle strade di Paolo Maldini e Frederic Massara. Questo ha permesso al proprietario, Gerry Cardinale, di avere un ruolo ancor più centrale nelle decisioni del club. Ed ecco che il calciomercato è stato affidato al capo scout Geoffrey Moncada e l’ad Giorgio Furlani.

Durante quelle settimane, sembrava precaria anche la posizione del mister, Stefano Pioli. L’eliminazione dalla Champions League impartita dall’Inter ad un passo dalla finale non è andata giù a molti tifosi, alcuni dei quali avevano cominciato a far circolare l’hashtag #pioliout.

Mister Pioli è accusato da molti di non saper preparare incontri decisivi, in particolare i derby contro l’Inter. Su questa vicenda, e soprattutto sull’ultimo derby perso 5 a 1 dal Milan, è intervenuto molto – forse troppo – duramente Enrico Silvestrin, attore, conduttore tv e speaker radiofonico, che ha parlato a TvPlay.it.

Batosta per il Milan nel derby, Silvestrin: “Pioli completamente inadeguato”

“Continua a utilizzare il Milan per scopi personali”, ha dichiarato l’attore riferendosi a Pioli. Parole durissime, quelle di un tifoso rossonero come tanti altri, rimasto amareggiato dalla sconfitta nell’ultimo derby della Madonnina. Ma fino a che punto può essere crudo uno sfogo per la prima – anche se colossale – sconfitta della stagione?

Intervistato da TvPlay.it, Enrico Silvestrin non le ha mandate a dire dopo l’ultima batosta del Milan in campionato. Il suo bersaglio principale dell’intervista era Stefano Pioli, a cui lo speaker radiofonico attribuisce le principali colpe delle difficoltà che ha la squadra. Silvestrin si è scagliato indirettamente contro il mister con parole molto forti, definendolo “un talebano che continua a utilizzare il Milan per scopi personali quando il Milan non è roba sua”.

Ciò che proprio non è andato giù all’attore pare siano state le mancate scuse di Pioli. Nel post-partita, il tecnico emiliano ha infatti dichiarato di non sentirsi in dovere di chiedere scusa, vista l’assenza di intenzionalità nel perdere un derby in un modo così umiliante. E così, tenendo conto di una sola sconfitta che non sappiamo quanto influirà sull’intero campionato, Silvestrin sentenzia Pioli con parole durissime.

A questo punto, una domanda è lecita. Fino a che punto è corretto accusare chi ha preso in mano una squadra allo sbaraglio, rendendola campione d’Italia e semifinalista di Champions League in pochi anni? L’ultima parola spetta al tempo e alle partite, che solo a fine campionato ci permetteranno di giudicare.