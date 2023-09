“Ibrahimovic ha deciso”: l’annuncio di Pellegatti

Il noto giornalista fa chiarezza sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. La decisione è stata presa: ecco le parole di Carlo Pellegatti su YouTube

Il ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic ha fatto tanto discutere. Le attenzioni dei media, dal derby perso malamente, si sono così spostate tutte sullo svedese.

Si è parlato, chiaramente, dell’importanza dell’ex attaccante all’interno dello spogliatoio del Milan, di quanto possa servire una figura carismatica come la sua all’interno di un gruppo non ancora del tutto maturo. Non è davvero un caso se Ibra è tornato a Carnago, proprio dopo la batosta contro l’Inter.

Ora tutti si chiedono se lo svedese tornerà ancora a Milanello, in pianta stabile, o se quella di lunedì è stata solo una parentesi. Che il Milan abbia ancora tanta voglia di Ibra appare evidente, ma in che veste? Se lo stanno domandando tutti, c’è chi ha parlato anche di un possibile ruolo di allenatore, ma il più plausibile è quello di Club Manager. Un ruolo che gli permetterebbe di stare a contatto con la squadra.

Milan, la verità su Ibra: parla Pellegatti

Le voci in queste ore sono davvero tante e molte incontrollate. Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube ha provato a fare chiarezza, spiegando la situazione attualmente.

E’ chiaro che a tutti piacerebbe rivedere al Milan Zlatan Ibrahimovic, ma al momento la verità è molto semplice: “Ibra ha deciso? Si è parlato tanto di un ruolo al Milan – afferma Pellegatti -. Qualcuno dice che può fare il vice presidente, qualcuno dice che può fare il consulente di Gerry Cardinale, qualcuno che potrebbe essere coinvolto a Milanello in ogni decisione, non tecnica chiaramente, ma vi dico qual è la verità oggi… la verità è che Ibra ha deciso di non decidere in questo momento. Ha tanto nella testa, gli piacerebbe fare l’agente, magari, chissà, l’allenatore, dedicarsi all’attività di imprenditore. La verità è che deve ancora decidere, non è detto che non venga al Milan. Magari trovano un incarico che lo solletichi… datemi retta, Ibra non ha ancora deciso tra le varie possibilità. Qualcuno ha parlato che possa affiancare Pioli, sedendo in panchina, o Moncada… signori, servono i patentini, non puoi farlo senza degli esami. Lasciamolo riflettere, quando sarà stanco di fare solo il semplice imprenditore, prenderà la sua scelta. Ibra per adesso ha deciso di non decidere”.

Parole chiare, che fanno capire come la situazione non sia cambiata rispetto a questa estate. E’ evidente però che la sua visita a Milanello abbia riacceso la speranza dei tifosi, e siamo certi anche di qualche calciatore, di poter riabbracciare Ibra.