Leao prende appunti: la risposta social alle critiche (FOTO)

Leao ha pubblicato una storia Instagram un po’ criptica: cosa voleva dire il numero 10 del Milan?

Le recenti prestazioni contro Inter e Newcastle United hanno attirato molti commenti negativi verso Rafael Leao. Se nel derby tutta la squadra aveva fallito la prestazione, in Champions League lui è stato probabilmente il peggiore in campo, anche se la UEFA gli ha dato il premio di MVP.

Da un giocatore come il portoghese ci si aspetta sempre tanto, perché ha tutto per diventare un top player. Gli manca un ultimo step per essere paragonato definitivamente a quelle che oggi sono le stelle del calcio mondiale. Può e deve migliorare nell’approccio mentale alle partite, ma anche essere più concreto in fase offensiva. Sono discorsi già fatti in passato.

Leao, qual è il significato dell’ultima storia Instagram?

Leao è uno molto attento ai commenti sui social network e anche a quelli della stampa. Poco fa ha pubblicato su Instagram una storia un po’ criptica con una sua foto alla quale ha aggiunto tre emoji: una croce, un foglio con degli appunti e un grafico. Quale sarà il significato?

Al netto del significato di questo messaggio, è importante che Leao dia le risposte sul campo. Vedremo se Stefano Pioli lo confermerà titolare sabato contro l’Hellas Verona a San Siro oppure se inizialmente lo lascerà in panchina.

Certamente due prestazioni negative non condannano Rafa, le cui qualità non sono in discussione. Ha dimostrato tante volte di saper essere decisivo e lo sarà ancora, deve solo cercare di essere maggiormente continuo e rimanere in partita per 90 minuti. Basta poco per trasformare le critiche in applausi, ci è già passato.

Indossa un numero pesante come il 10 e questo deve responsabilizzarlo. Ci si aspetta una reazione da parte sua nelle prossime partite. Pioli stesso sa quello che Leao può dare e auspica di rivederlo in forma smagliante immediatamente.