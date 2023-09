Milan, Leao nel mirino: attacco rivoluzionato

Critiche agli attaccanti del Milan dopo il pareggio a reti bianche contro il Newcastle: anche Leao finisce nel mirino. Sabato può cambiare tutto

Dopo il pesantissimo ko contro l’Inter, il Milan di Stefano Pioli ha rialzato la testa, fornendo una prestazione più che convincente contro il Newcastle.

Il Diavolo è tornato a macinare gioco senza, però, riuscire a trovare la via della rete. Theo Hernandez e compagni hanno così sbattuto contro il muro inglese, che è risultato davvero insuperabile. Un po’ per sfortuna, un po’ per imprecisione, dunque, il Milan non è andato oltre il pareggio. Un pareggio che più avanti potrà pesare tanto in ottica qualificazione. Adesso servirà fare risultato in trasferta, contro Borussia Dortmund o Psg per continuare a sperare nel passaggio del turno.

In queste ore così la critica è tornata a puntare il dito sull’attacco del Milan, che è stato incapace di trovare la via della rete. La Gazzetta dello Sport si chiede addirittura se Rafael Leão sia il nuovo Balotelli o il nuovo Mbappe. Un interrogativo che sorge dopo l’errore contro gli inglesi, che appare però alquanto eccessivo.

Toccherà al portoghese dimostrare di poter ambire di avvicinarsi a campioni come il francese. Serve chiaramente continuità nelle prestazioni e far vedere di essere diventato un vero leader. Nel frattempo non è da escludere che sabato, contro il Verona, vada in panchina, lasciando spazio a Christian Pulisic sulla sinistra.

Milan, si cambia in attacco: spazio ai nuovi

Non solo Rafael Leão. Le attenzioni in queste ore sono puntate su tutto l’attacco del Milan, con Olivier Giroud apparso stanco e senza un vero sostituto all’altezza.

La partita contro il Verona sarà un po’ quella della verità per capire se Stefano Pioli può davvero fidarsi delle riserve in avanti. Il mister ha lanciato dal primo minuto Chukwueze, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare. E’ molto probabile, inoltre, che anche uno tra Jovic e Okafor abbia una possibilità di giocare dal primo minuto al posto di Olivier Giroud. Difficile, invece, che ci siano entrambi: se dovesse davvero riposare Leao, Pioli potrebbe decidere di puntare su Pulisic a sinistra, che in estate ha dimostrato di saperci giocare più che bene. Dall’allenamento di oggi ne capiremo certamente di più. Ieri a Milanello è stato svolto esclusivamente un lavoro di scarico che non ha dato indicazioni.