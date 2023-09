Milan, è ufficiale: Vergine nuovo responsabile del settore giovanile

Ufficiale la scelta del nuovo Responsabile del Settore Giovanile del club rossonero: arriva il comunicato del club

Come era stato già raccontato qualche settimana fa, il Milan ha deciso di cambiare anche per quanto riguarda il Settore Giovanile, scegliendo un nuove Responsabile generale. La rivoluzione estiva prevedeva anche l’innesto di una nuova figura per l’Under 19 e questa sarà Vincenzo Vergine.

Quest’ultimo ha appena abbandonato l’incarico di responsabile del vivaio della Roma e si appresta a cominciare la sua nuova avventura a Milanello. La sua esperienza nel club giallorosso si è chiusa bene, con la conquista della Supercoppa Italiana da parte dei giovani giallorossi, il sesto trofeo sotto la sua supervisione, ma ora Vergine si appresta a rimpiazzare Andrea Carbone al Diavolo, visto che il club non ha rinnovato il contratto di quest’ultimo.

Adesso è anche ufficiale: Vincenzo Vergine è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile del Milan e sarà operativo sia al PUMA House of Football che al centro sportivo di Milanello, dove si allena la Primavera per un percorso unico che abbraccia tutta la Academy del Club. Lo ha reso noto proprio il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Milan

Il Milan ha quindi di fatto ufficializzato il nuovo incarico per Vergine: “AC Milan è lieto di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile del settore Giovanile a Vincenzo Vergine, laureato in Scienze Motorie e Sociologia”.

Prima di arrivare alla Roma, vergine aveva ricoperto lo stesso ruolo per ben 13 anni alla Fiorentina, dal 2006 al 2019. Arriva per rafforzare il processo di valorizzazione dei talenti del vivaio rossonero, portandolo ad essere leader in Italia e in Europa, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi. La sua grande esperienza può essere chiaramente molto utile a tutto il movimento, che è in crescita costante, come dimostrano le ottime prestazioni dell’under 19 di Ignazio Abate in questo inizio di stagione.

Il comunicato del Milan si chiude così: “Convinto dal progetto sui giovani del Milan, Vergine lascia Roma dove, nel periodo sotto la sua direzione, con le squadre del settore giovanile giallorosso ha vinto sei trofei. A Vincenzo Vergine l’augurio di un buon lavoro”.