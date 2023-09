Milan, il nuovo stadio per Euro 2032: l’ipotesi è concreta, i dettagli

Fondamentali indiscrezioni in ottica stadio da parte de La repubblica. Il nuovo impianto del Milan potrebbe ospitare gli Europei del 2032

Il Milan di RedBird sta andando spedito verso la costruzione del nuovo stadio. Una prerogativa di cui il club rossonero vuole assolutamente munirsi per raggiungere il livello economico e d’appeal delle altre big europee. E’ dunque fondamentale avere un impianto di proprietà, che generi enormi guadagni, e che sia moderno e all’avanguardia. Il Milan si è stancato di attendere il Comune di Milano e la lenta burocrazia. Abbandonante dunque le ipotesi che portavano alla costruzione dello stadio o nell’area San Siro o nell’area La Maura, RedBird sta adesso agendo nel concreto per l’area San Francesco di San Donato Milanese.

Fuori città sì, ma con molti meno ostacoli burocratici e politici. Il progetto del nuovo stadio verrà presentato molto presto al Comune di San Donato, già nei prossimi giorni. Il Milan sta avendo tutto l’appoggio e l’aiuto anche dalla Regione Lombardia. L’area della cittadina meneghina potrebbe così arricchirsi di molto, sotto più aspetti. E la concretezza di tale progetto è confermata dall’ultima indiscrezione de La Repubblica, la quale ha fatto sapere che il club rossonero è stato in visita alla UEFA per proporre il nuovo stadio come sede degli Europei 2032. I dettagli di seguito.

Milan, due dirigenti alla UEFA

Come riporta la fonte, due alti dirigenti del Milan sono stati a Nyon nelle scorse settimane per presentare alla UEFA il progetto del nuovo stadio. Si tratta di un impianto ultramoderno dalla capienza di 72mila spettatori. Il dialogo è stato importante e produttivo, dato che nel 2026 la UEFA dovrà ratificare la decisione delle Federcalcio italiana sui cinque stadi che ospietarrno le gare degli Europei nel 2032. Ricordiamo che dovrebbero essere Italia e Turchia insieme le padrone di casa per quell’edizione. Solo il 10 ottobre a Nyon verrà presa la decisione ufficiale.

Ad ogni modo, spiega la Repubblica, Milano sarà indubbiamente una delle cinque sedi italiane delle gare, anche con la probabilità di ospitare una semifinale del torneo. Al momento, il dubbio rimane su quale stadio di Milano potranno essere disputate tali partite. Anche perché è ancora poco turbolenta la questione sul Meazza, dato che sia Milan che Inter vogliono cambiare zona e costruirsi uno stadio tutto proprio. Nel presente, chiaramente, la UEFA considera lo stadio di Milano San Siro. Ma nel 2032 questo rischia di trovarsi in condizioni pessime, soprattutto se verrà nel frattempo abbandonato da Milan e Inter. Ragioni che potrebbero portare la UEFA ad accettare la proposta del Diavolo di ospitare alcune delle gare di EURO 2032 nel nuovo stadio di proprietà.

Affinché ciò possa avvenire, conclude la Repubblica, è necessario che il club rossonero fornisca alla FIGC entro il 2026 la garanzia di realizzare l’impianto, con i relativi permessi burocratici ed edilizi, e soprattutto che il progetto abbia la necessaria copertura finanziaria.