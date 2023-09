Milan, proposta di scambio alla Juventus: i dettagli

Retroscena di mercato fra Milan e Juventus: la proposta di scambio non è stata accettata

Il Milan ha cercato a lungo un attaccante, soprattutto nelle ultime ore del mercato estivo. Alla fine è arrivato Jovic, presentato proprio oggi. Prima di lui, però, tante ipotesi, in particolar modo una proveniente dalla Juventus. I rossoneri, infatti, avevano effettuato una proposta di scambio clamorosa.

Dopo che la sessione estiva ha portato tanti innesti per Pioli e molti altri addii, si parla ancora di calciomercato dalle parti di Milanello. I dirigenti hanno provato a mettere una pezza in un attacco piuttosto decimato, siglando l’arrivo di Jovic all’ultimo respiro del mercato. Prima di ciò, tuttavia, dalle parti di Casa Milan si era tentata un’operazione del tutto diversa.

I rossoneri avevano bussato alle porte della Continassa, sede della Juventus, chiedendo informazioni per Moise Kean, in uscita dai bianconeri per poi essere reintegrato una volta chiuse tutte le possibilità di mercato. Il Milan ha provato a prenderlo con uno scambio.

Scambio in attacco o prestito: il retroscena sull’affare Kean

I rossoneri avevano proposto alla Juventus di portare a Milanello Moise Kean, ed avevano provato a farlo con le formule a loro più convenienti. Qualora si fosse concretizzata l’operazione proposta dal Milan, Kean sarebbe arrivato in prestito con diritto di riscatto, oppure con un clamoroso scambio in attacco.

La Juventus ha riscattato Kean per 28 milioni + 7 di bonus, così come pattuito con l’Everton alcuni anni fa. Il 23enne, però, ora non sembra trovare spazio fra Vlahovic e Chiesa galvanizzati dall’ottimo momento che stanno vivendo. Di offerte per Kean ce ne sono state eccome, ma nessuna che facesse gola alla Juventus per cedere il suo gioiellino.

In tal senso, una proposta era arrivata anche da Casa Milan nel tentativo di piazzare in tutti i modi Divock Origi in prestito o a titolo definitivo. E così aveva fatto anche con i bianconeri prima che il centravanti belga partisse in prestito per un anno al Nottingham Forest. Obiettivo del Milan prima dei nuovi innesti in attacco, era avere Kean in prestito con diritto di riscatto o in cambio dell’attaccante ex Liverpool.

La risposta dalla Continassa, riporta calciomercato.com, non è stata positiva, dato che Origi e Kean avevano senza dubbio vissuto due stagioni diverse nel 2022-23. L’attaccante bianconero, a differenza di Origi, aveva trovato spazio con una media di circa mezz’ora a partita, riuscendo a segnare 8 goal. Ora le possibilità lì davanti sono ben più ridotte se la coppia Vlahovic-Chiesa continua a rendere a questo livello e, chissà, magari a quel punto la Juventus e lo stesso Kean cederanno al prestito.