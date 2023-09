Nuova importante avventura per Vincenzo Montella: è la sua prima Nazionale

Montella è pronto per affrontare un’esperienza totalmente nuova nella sua carriera: l’ex Milan diventerà commissario tecnico.

Al termine della scorsa stagione Vincenzo Montella ha concluso la positiva avventura sulla panchina dell’Adana Demirspor e, un po’ a sorpresa, è rimasto senza squadra. Si era parlato di un possibile approdo al Fenerbahce, ma poi non si è concretizzato.

Tuttavia, in Turchia l’allenatore campano si è guadagnato la stima dei vertici calcistici e per questo il suo nome è subito spuntato fuori quando è stato esonerato il commissario tecnico Stefano Kuntz. Stando alle ultime indiscrezioni, è fatta per l’arrivo dell’ex Milan alla guida della nazionale turca.

Ex Milan, Montella guiderà la Turchia: ufficialità a breve

La Gazzetta dello Sport spiega che Montella firmerà un contratto di tre anni con la Federazione calcistica della Turchia. L’obiettivo è la qualificazione ai prossimi Europei e poi anche quella ai Mondiali. C’è fiducia di poter aprire un ciclo positivo con lui in panchina.

Montella porterà con sé tre collaboratori (vice, preparatore e match analyst) che hanno vissuto l’esperienza all’Adana Demirspor e che già conoscono la realtà turca. Il tecnico avellinese non è apprezzato solo per il suo lavoro, ma anche a livello umano. Infatti, dopo il tragico terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia e anche la città di Adana, lui ha avviato una serie di iniziative di solidarietà e ha cercato di sfruttare la sua notorietà per raccogliere fondi utili per aiutare la popolazione.

I suoi gesti non sono passati inosservati e hanno rappresentato un valore aggiunto per la sua nomina a CT della nazionale. Montella eredita una Turchia prima nel girone di qualificazione agli Europei assieme alla Croazia con 10 punti, ma anche con una partita in più dei rivali. Poi ci sono Armenia e Galles a quota 7. Il 12 ottobre ci sarà la sfida in Croazia, poi la Lettonia e l’ultima partita sarà a novembre in Galles.

C’è la possibilità di una qualificazione diretta, ma in caso contrario la vittoria del gruppo 1 di Serie C della Nations League consentirà alla selezione turca di avere la possibilità di disputare il playoff. Il potenziale per fare bene c’è, la squadra è composta da buoni giocatori e Montella dovrà essere bravo a valorizzarli al meglio. Ritroverà Hakan Calhanoglu, che per alcuni mesi aveva allenato al Milan nel 2017 prima di essere esonerato.