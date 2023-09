Quando rientra Maignan dall’infortunio, tempi di recupero: c’è già la data

Mike Maignan, le ipotesi sul rientro in campo dopo l’infortunio nei minuti finali di Milan-Newcastle. Le ultime

Dopo il danno anche la beffa. Lo avranno pensato in tanti tra i tifosi rossoneri quando, dopo una partita dominata con il Newcastle e quasi inspiegabilmente ancora sullo 0-0, Mike Maignan si è accasciato a terra, chiedendo subito il cambio.

Immediatamente il pensiero dei tifosi del Milan è andato a un anno fa, quando un infortunio al polpaccio ha privato l’allora compagine Campione d’Italia del suo portiere per cinque mesi. Stavolta non sarà così. Già nell’immediato post match, c’era già certezza che si trattava di un ko nella zona dei flessori della coscia sinistra. I successivi esami, poi, hanno tranquillizzato ulteriormente Pioli e i tifosi milanisti.

Nessuna lesione muscolare per Maignan ma solo un risentimento. Una diagnosi favorevole ma che impone la massima prudenza. Per questo motivo l’evoluzione del lieve infortunio del portiere sarà seguita quotidianamente senza forzare i tempi.

Contro il Verona, pertanto, sabato alle 15 a San Siro, in porta ci sarà Marco Sportiello. L’ex Atalanta è entrato al posto di Mike contro il Newcastle ed è stato decisivo con una parata provvidenziale sull’unico tiro in porta dei Magpies, con Longstaff a tempo scaduto.

Maignan, quando rientra: le ipotesi

Dopo il match con il Verona, il Milan sarà impegnato nel turno infrasettimanale, a Cagliari, mercoledì 27 settembre alle 18.30. Anche nella trasferta in Sardegna, in programma a una settimana esatta dall’infortunio di Maignan, tra i pali dovrebbe esserci ancora Sportiello.

Se il recupero dovesse procedere senza intoppi, Mike potrebbe rientrare nell’ultimo match di settembre contro la Lazio (sabato 30 a San Siro ) o nel successivo impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund di mercoledì 4 ottobre, sfida quest’ultima che potrebbe essere già decisiva per la classifica del Gruppo F. Dopo la trasferta di Dortmund, il Milan concluderà gli impegni precedenti la seconda sosta per le Nazionali, sabato 7 ottobre con il Genoa in trasferta.

Settembre è davvero un mese sfortunato per il portiere del Milan. Due anni, l’infortunio al polso e la conseguente operazione che l’ha tenuto fermo fino a metà novembre. Lo scorso anno, il citato ko al polpaccio in Francia-Austria di Champions League. Maignan sarebbe dovuto tornare in campo, con il Milan, prima della pausa per il Mondiale. Nulla da fare. Da uno, inizialmente previsto, si è passati a cinque mesi di stop. Mike è tornato di nuovo in campo in Milan-Atalanta del 26 febbraio 2023.