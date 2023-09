Arturo Vidal shock: “Quegli scemi del Milan sanno solo correre”

L’ex calciatore di Inter e Juventus Arturo Vidal ha commentato in maniera molto netta e severa la partita del Milan contro il Newcastle.

La prima giornata della fase a gironi di Champions League si è conclusa. Per le italiane risultati non positivissimi al debutto, visto che le quattro squadre della Serie A nostrana hanno accumulato una vittoria e tre pareggi.

Il Milan ha sprecato un’occasione, giocando bene contro il Newcastle a San Siro ma non riuscendo a sfondare il muro della squadra britannica. 0-0 il finale, con la squadra di Stefano Pioli che è uscita dal campo piena di rimpianti.

Proprio di questa partita ha voluto parlare il centrocampista cileno Arturo Vidal, molto noto in Italia per le sue apparizioni con le maglie di Juventus e Inter. Oggi milita in Brasile, nell’Atletico Paranaense, ma nonostante sia ancora in attività si diletta su Twitch commentando i match del calcio europeo sul canale di Red Gol.

Vidal durissimo: “Quegli scemi del Milan mi hanno fatto restare male”

Nel parlare in linea generale della prima tornata di gare di Champions League, Arturo Vidal ha usato termini forti e severi nei confronti del Milan. In particolare per via del pareggio interno con il Newcastle, al termine di una gara comunque dominata dai rossoneri.

“Hanno giocato la peggiore partita della storia della Champions League. Milan-Newcastle si sono comportati malissimo in campo, pazzesco vedere uno spettacolo del genere in Champions” – ha chiosato il cileno, che invece ha esaltato lo spettacolo di altri campi – “La partita più bella è stata quella tra Shakhtar e Porto, davvero spettacolare, le altre invece davvero noiose, il City per esempio mi annoia sempre”.

Vidal ha usato poi termini ancora più offensivi verso l’atteggiamento delle due squadre a San Siro: “Quegli scemi del Milan mi hanno fatto rimanere male, mi hanno lasciato deluso. Sono fortunati, perché sanno solo correre, altrimenti neanche sarebbero in Champions League. Il Newcastle mi ha deluso, sono quarti in Premier e debuttano in Europa dopo tanti anni. Dovrebbero essere pronti a morire, invece mi hanno fatto solo arrabbiare”.

Quasi scioccanti i commenti del calciatore classe ’87, che in carriera ha vinto tanto a livello nazionale, mentre in Europa può annoverare solo una finale di Champions persa nel 2015 contro il Barcellona, quando militava nella Juve. Vidal sembra voler intraprendere lo stesso percorso di Antonio Cassano, altro ex fuoriclasse del calcio che conta, oggi commentatore spietato e irriverente sui social.