Come Tonali: dal Milan al Newcastle, di nuovo

Dopo Sandro Tonali, il Newcastle potrebbe strappare via al Milan un altro potenziale talento: tutti i dettagli della trattativa.

Neppure il tempo di piangere l’addio di Sandro Tonali, che i rossoneri tremano al solo pensiero di veder partire un altro pupillo della squadra. Il Newcastle ha già sondato il terreno, non resta che attendere gli ulteriori sviluppi di questa potenziale trattativa con il Diavolo.

Sebbene la nuova stagione calcistica sia iniziata da poche settimane, si parla già della prossima sessione invernale in cui i profili che impressioneranno di più saranno al centro dell’interesse dei top club europei. Sembra essere proprio questo il destino di uno dei gioielli del Milan che da poco tempo a questa parte a preso le redini del suo reparto.

Dalla cessione di Sandro Tonali il Milan ha incassato ben 80 milioni di euro in arrivo dal Newcastle, soldi che non colmeranno mai il vuoto lasciato dal centrocampista italiano nel cuore di tutti i rossoneri. Quella che sembrava una favola si è poi spezzata nel bel mezzo della sua storia, quando il Milan e Tonali avevano conquistato prima lo Scudetto, poi la semifinale di Champions League.

Ora la storia potrebbe addirittura ripetersi con un altro giovanissimo talento che ha recentemente conquistato la difesa, e anche i tifosi del Milan.

Calciomercato Milan, ancora Newcastle: vogliono il difensore

Simbolo di una crescita esponenziale negli ultimi mesi al Milan, per lui era arrivata anche la convocazione con la Nazionale, un sogno per qualsiasi calciatore professionista e non. E così, quelli della sua nazione, potrebbero non essere gli unici nuovi colori che indosserà. Sul difensore rossonero è infatti piombato il Newcastle, che ha già sondato il terreno per saperne di più sul suo cartellino.

E’ arrivato al Milan in punta di piedi, per soli 8 milioni di euro dallo Schalke 04. Senza neppure farsi sentire ha man mano scalato le gerarchie della difesa, fino a conquistare un posto da titolare, sia al fianco di Tomori, che di Kalulu o Kjaer. Stiamo parlando di Malick Thiaw, difensore tedesco che da alcuni mesi a questa parte sta impressionando il campionato italiano e il Milan. Thiaw è stato impegnato le prime volte per sostituire Kjaer, ma da quel momento la sua presenza in campo è sembrata quasi scontata.

Che sia questo l’anno decisivo dell’esplosione di questo potenziale talento? Tutto ciò, purtroppo, non possiamo saperlo, ma siamo certi del fatto che già diversi club sarebbero pronti a fare un investimento per assicurarsi le prestazioni di un giocatore come lui. Ed ecco che la storia potrebbe ripetersi con il Newcastle interessato al difensore tedesco. Come rende noto l’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, su Twitter, la squadra delle Magpies sta monitorando il profilo di Thiaw. Ancora nulla di concreto, dunque, ma l’attenzione degli scout inglesi è molto alta.