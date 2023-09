È morto Lodetti, l’inimitabile mediano che ha vinto tutto col Milan

Si è spento all’età di 81 anni Giovanni Lodetti, uno che col Milan aveva vinto tutto negli anni ’60. Il mondo del calcio saluta una stella

Una brutta notizia per il mondo rossonero e dello sport in generale. Questo pomeriggio si è spento Giovanni Lodetti, ex calciatore che col Milan aveva vinto tutto durante l’epopea rossonera degli anni sessanta. Originario di Caselle Lurani, in provincia di Lodi, dove era nato il 10 agosto del 1942, Lodetti è stato indubbiamente uno dei calciatori più rappresentativi e vincenti della sua generazione. Soprannominato ‘basleta’, per il suo mento pronunciato, è stato un mediano di lotta ma con notevoli doti tecniche. E’ stato uno degli eroi indiscussi del Milan di Gianni Rivera. Molto spesso è stato ingiustamente declassato a gregario del celeberrimo compagno di squadra, ma negli anni gli è stato riconosciuto il giusto e grande valore.

Lodetti, che palmares col Milan!

Giovanni Lodetti ha vinto tutto con la maglia rossonera indosso: due scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia. Una carriera luminosa e piena di ogni successo. Anche con la Nazionale Azzurra si era distinto, vincendo l’Europeo del 1968. Dopo la carriera da calciatore si era infine dedicato alla televisione sportiva facendo il commentatore. Il suo carattere simpatico, umile e ironico aveva portato il pubblico ad apprezzarlo enormemente. Ci lascia oggi un personaggio sportivo e rossonero inimitabile. MilanLive.it piange insieme al mondo rossonero la sua scomparsa

Importante sapere che domani prima di Milan-Hellas Verona verra’ osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Lodetti. Inoltre, i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio come elogio all’ex campione.