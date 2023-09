Il Milan è storia vecchia: De Ketelaere non si ferma più

Charles De Ketelaere non si ferma più: è il secondo gol, quello di ieri, contro il Rakow, con la maglia dell’Atalanta. Il Milan è un lontano ricordo

E’ il migliore – Parte a destra, frenato. Da centravanti esonda: assist, gol da vero bomber e bis sfiorato due volte. Una pagella (de La Gazzetta dello Sport) così non si era mai vista con la maglia del Milan.

Charles De Ketelaere sta continuando a far bene con la maglia dell’Atalanta e anche ieri è arrivato un gol decisivo, in Europa League, all’esordio nella fase a gironi, contro i polacchi del Rakow.

Una rete da vero centravanti, un’incornata su crosso di Zappacosta, con cui ha anticipato tutti, battendo il portiere avversario. L’ex rossonero, poi, è salito in cattedra, provandoci più di una volta e dimostrando che l’avventura al Milan è davvero un capitolo chiuso.

L’inizio di stagione, d’altronde, racconta di un Charles De Ketelaere totalmente cambiato e sono i numeri a certificarlo. Oltre al gol di ieri, il belga ha segnato già altre due volte, una con l’Atalanta, all’esordio contro il Sassuolo, e un’altra volta – dopo un’azione di pregevole fattura – con la maglia del Belgio, nel match di qualificazione ai prossimi Europei contro l‘Estonia. C’è pure un assist, per Scamacca, nella sfida contro il Monza, da registrare.

Milan, futuro deciso per De Ketelaere

De Ketelaere ha voltato pagina ed è intenzionato a conquistare l’Atalanta per spiccare il volo. Le prestazioni del belga stanno chiaramente dividendo i tifosi: c’è chi lo rimpiange e chi esulta per un calciatore, non adatto per il Milan.

Esultanza dovuta chiaramente al fatto che il suo riscatto adesso è sempre più vicino. L’Atalanta per prenderlo a titolo definitivo dovrà versare altri 23 milioni di euro più bonus (erano 3 di prestito oneroso) , facendo sorridere le casse del Diavolo, che rientrerebbe dalla spesa fatta solo due estati fa.

Il futuro di De Ketelaere appare davvero già deciso, ma chiaramente servirà che continui così. Ieri sono arrivate le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che hanno confermato la grande stima nei confronti del belga: Ci sono delle caratteristiche che ricordano Ilicic. Ha grandi margini, sono contento anche del carattere di questo ragazzo. Ha bisogno di star bene se hai un fisico del genere, se non stai bene sembri molle. Quando hai la forza giusta, metti in campo tutte le tue caratteristiche. De Ketelaere ha grandi margini, ha una bella base ed è un ragazzo duttile. Può diventare anche una punta centrale”, parole a Sky di Gasperini, che lasciano pensare come ci sia ancora l’Atalanta nel suo futuro, a meno che non arrivi una squadra di Premier League a far saltare il banco. Ipotesi che non può certo essere scartata e i bergamaschi in questi anni hanno dimostrato di saper vendere più che bene.