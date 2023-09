L’intelligenza artificiale crea la miglior squadra di sempre: l’unico italiano è milanista

Una grande trovata con l’utilizzo dell’AI, per stabilire quale sia la migliore squadra di calcio di tutti i tempi. C’è anche un simbolo del Milan.

Molto spesso gli appassionati di calcio sono curiosi e motivati nello schierare la loro formazione preferita di sempre. La top 11 della storia del calcio, un esercizio davvero difficoltoso vista la miriade di fuoriclasse che hanno attraversato le varie epoche di questo sport.

Diversi i calciatori leggendari che vengono inseriti nelle varie scelte top di tifosi e appassionati, i quali però molto spesso sono anche influenzati dalla squadra per cui tifano o dal campionato che seguono maggiormente, per non parlare dell’età anagrafica e dalla generazione di cui fanno parte.

Per questo motivo l’emittente BeIn Sports si è avvalsa dell’intelligenza artificiale per costruire la top 11 all-time della storia del calcio. Il canale qatariota si è avvalso della tecnologia di ChatGpt e degli algoritmi per formare l’undici più incredibile di sempre, con nomi davvero pazzeschi.

La top 11 migliore di sempre: presenti due ex Milan

L’intelligenza artificiale per calcolare la top 11 di sempre ha utilizzato dati e variabili legate a riconoscibilità, trofei vinti, periodo storico e impatto sulle varie generazioni e a livello internazionale.

Ne è fuoriuscita una squadra incredibile, dove non manca la presenza milanista. Ma andiamo con ordine: in porta il ‘ragno nero’, Lev Jashin, leggenda nazionale sovietica. Ben due ex rossoneri in difesa: terzino destro Marcos Cafu, il pendolino brasiliano che ha giocato nel Milan dal 2003 al 2008. Al centro immancabile Paolo Maldini, bandiera milanista considerato da molti tra i difensori più completi di sempre. Vicino a lui il ‘kaiser’ Franz Beckenbauer e il terzino brasiliano Roberto Carlos.

A reggere il centrocampo le geometrie di Xavi, attuale allenatore del Barcellona e leader della squadra catalana. Poi fantasia al potere: Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Pelé, Diego Maradona e Leo Messi. Neanche un centravanti puro, ma tanti numeri 10 di spessore mondiale che hanno fatto la storia.

L’algoritmo ha inevitabilmente lasciato fuori diversi fuoriclasse di ogni epoca per motivi di spazio. Come le leggende Di Stefano, Puskas, Crujiff e Ronaldo il fenomeno, fino ad alcuni campioni italiani del calibro di Buffon, Baggio, Totti e Del Piero. Oppure un altro mito rossonero come Franco Baresi, che per molti ha rappresentato l’esempio della leadership difensiva nel mondo. Ma è praticamente impossibile costruire e assemblare un undici che metta d’accordo tutti.