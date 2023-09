Loftus-Cheek: “Contro il Newcastle abbiamo dominato. Ecco cosa ci manca”

Le parole a Sky Sport rilasciate da Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che in breve tempo è diventato un titolarissimo.

Uno dei primi acquisti estivi effettuati dal Milan, con la nuova dirigenza al comando, ha riguardato un centrocampista snobbato dal Chelsea ma molto apprezzato dai rossoneri già da qualche tempo.

Ruben Loftus-Cheek è sbarcato a Milanello come rinforzo di primo piano, subito dopo la cessione dolorosa ma ultra-milionaria di Sandro Tonali al Newcastle. Non a caso l’inglese ha ereditato la maglia numero 8 proprio dalle spalle dell’ex talento rossonero.

Dopo un debutto sorprendente e vivace, Loftus-Cheek è incappato in una brutta prova nel suo primo derby italiano, la sconfitta per 5-1 con l’Inter che ha visto però tutto il Milan crollare in maniera evidente. Ora però l’ex Chelsea è pronto a ripartire ed ai microfoni di Sky Sport ha messo in chiaro le proprie intenzioni.

Le parole di Loftus-Cheek a Sky alla vigilia di Milan-Verona

Loftus-Cheek ha parlato subito del debutto in Champions League con il Newcastle, terminato 0-0 ma pieno di rimpianti per il Milan: “Abbiamo dominato la partita, ci è mancato solo il gol. Loro si sono difesi bene ma dobbiamo migliorare a livello offensivo. Siamo delusi, perché fare punti in Champions League è sempre importante, ma allo stesso tempo siamo fiduciosi per il modo in cui abbiamo giocato”.

Sulla sua condizione fisica: “Mi sento bene, anche se dopo il turno infrasettimanale è normale avvertire un po’ di fatica, le partite sono spesso intense. A inizio stagione è normale, quando sono uscito dal campo ero solo affaticato. Mi sto riprendendo e sarò pronto per la prossima”.

Impossibile non tornare sul tema derby: “Ovviamente non era il risultato che volevamo, ma può succedere di sbagliare partita. Molte cose non sono andate nel verso giusto, ma abbiamo subito reagito bene guardando avanti, presentandoci motivati contro il Newcastle. I tifosi l’hanno capito e ci hanno supportato, incredibile avere un tifo del genere dopo una prestazione così negativa ed un risultato così brutto”.

Le impressioni sul Milan e sull’ambiente: “Mi guardo intorno e resto ancora stupito dalla storia del club, dalla grandezza dello stadio di San Siro. Ci penso e sono fortunato a giocare qui ogni settimana, Dio solo sa per quanto tempo, e sono felice di tutto ciò”.

Intanto mister Pioli sta pensando di dare un turno di riposo a Loftus-Cheek, che per la prima volta da inizio stagione potrebbe restare in panchina contro il Verona, lasciando spazio a Yunus Musah come mezzala destra.