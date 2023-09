Milan, partnership con Fedez e Lazza: di cosa si tratta, è ufficiale

Oggi il Milan ha ufficializzato un’altra partnership commerciale: legame con il marchio del drink hard seltzer fondato dai due rapper.

Uno dei modi pensati e ragionati dalla proprietà RedBird Capital per incrementare il valore del brand AC Milan e per aumentare ricavi e fatturato annuale riguarda le partnership commerciali.

Sono moltissimi i legami e gli accordi ufficializzati negli ultimi mesi tra Milan e brand di valore internazionale. Oltre a sponsor tecnico e main sponsor, il club rossonero vanta numerose partnership che hanno come obiettivo l’incremento di visibilità e di guadagni per le casse di via Aldo Rossi.

L’ultima partnership siglata ed ufficializzata dal Milan riguarda un prodotto italiano, praticamente creato e sviluppato nei dintorni di Milano. Il club ha annunciato un accordo con la Boem, marchio della bevanda hard seltzer realizzata tra gli altri da due esponenti del rap nostrano: Fedez e Lazza.

Boem nuovo sponsor: sarà l’official Hard Seltzer del Milan

Boem è un progetto molto giovane, nato dalla collaborazione tra Fedez, Lazza e l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’ex patron di Luxottica. Si tratta di una bevanda Hard Seltzer, vale a dire un drink a base di alcol e acqua frizzante, aromatizzato in vari modi.

Questo il comunicato del Milan, che presenta la collaborazione con Boem, marchio che diventerà partner a tutti gli effetti a partire da sabato 23 settembre, in vista del match con il Verona:

“AC Milan e BOEM, la Bibita Hard Seltzer 100% italiana nata dal lavoro di squadra di Fedez, Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio, sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede la nuova bevanda ready to drink diventare Official Hard Seltzer dei rossoneri a partire dal 23 settembre in occasione del match contro l’Hellas Verona. AC Milan e BOEM intraprendono dunque un nuovo percorso fianco a fianco che si estende oltre il campo e vuole sfruttare le qualità e i valori dei due brand per ingaggiare un pubblico giovane attraverso una serie di iniziative, tra cui delle campagne social con la partecipazione di Fedez e Lazza, a cui si uniranno i giocatori dell’AC Milan, per celebrare questa collaborazione”.

Una bella soddisfazione soprattutto per Lazza, rapper nativo di Milano e grande tifoso rossonero: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore, non appena si presenta la possibilità corro allo stadio per godermi le partite dal vivo e tifare rossonero. Non potrei quindi essere più felice di vedere la nostra bibita accanto al mio amato Milan.”