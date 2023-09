Milan, un figlio d’arte per l’attacco: non solo David, l’ultima idea di Moncada

Il club rossonero investirà su un centravanti nel prossimo calciomercato estivo: rispunta il nome di un giovane talento molto promettente.

La campagna acquisti del Milan ha portato dieci nuovi giocatori a Milanello e tra questi c’è anche Luka Jovic. Non la prima scelta per il ruolo di attaccante, visto che la società non è riuscita a prendere il grande obiettivo Mehdi Taremi o altri nomi che erano più su nella lista. Investimento rinviato al 2024.

A fine mercato le risorse economiche rimaste per un colpo erano ridotte, infatti per Taremi era prevista una spesa da circa 15 milioni di euro più bonus. Un ottimo affare, possibile grazie alla scadenza contrattuale vicina (giugno 2024) dell’iraniano. Il mancato accordo con l’entourage ha fatto saltare quella che poteva essere una grande operazione che avrebbe consegnato a Stefano Pioli una punta esperta, forte fisicamente, dotata tecnicamente e con un buon feeling con il gol.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dall’Austria?

Persi Taremi e altri attaccanti, il Milan ha ripiegato su Jovic, arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina e con contratto annuale con opzione per un prolungamento. Nel corso della stagione la dirigenza valuterà una serie di profili per poi decidere su chi puntare nel 2024, tenendo anche conto dell’età (quasi 37 anni) e della tenuta fisica di Olivier Giroud.

Non è un segreto che piaccia molto Jonathan David, in scadenza con il Lille a giugno 2025 e che tra meno di un anno potrebbe partire per un prezzo non esagerato. Ma piace tantissimo anche Roko Simic, croato classe 2003 che milita nel Salisburgo. È figlio di Dario, ex difensore che in Italia abbiamo conosciuto con le maglie di Inter e Milan.

Mercoledì sera la squadra austriaca ha debuttato vittoriosamente in Champions League battendo 2-0 il Benfica in trasferta. Simic ha prima segnato il gol del vantaggio su calcio di rigore e poi ha servito l’assist del raddoppio a Oscar Gloukh. Si è trattato della prima rete realizzata nella massima competizione UEFA per club e lo ha fatto uno stadio importante come il Da Luz. I grandi palcoscenici non lo spaventano, lo caricano.

Le caratteristiche di Roko Simic

Il Milan monitorerà Simic nel corso della stagione e poi deciderà se presentare un’offerta per l’acquisto del suo cartellino. Il prezzo può schizzare in alto nei prossimi mesi e non mancheranno squadre importanti pronte a farsi avanti.

Il figlio d’arte è un attaccante con caratteristiche che farebbero molto comodo a Pioli. È forte fisicamente (è alto 1,90 metri) e abile nel gioco aereo, possiede una buona tecnica e non è un centravanti statico, sa giocare efficacemente fuori dall’area e anche attaccare la profondità. Essendo giovane, ha ancora grandi margini di miglioramento e in una piazza come Salisburgo può crescere tantissimo in questi mesi prima di pensare a un eventuale cambio di squadra.