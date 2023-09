@ML – Milan-Verona, in 70mila a San Siro. Ci sarà anche un debutto

Il Milan scenderà domani in campo contro il Verona mettendo in mostra la terza maglia, la divisa dai colori inediti disegnata da Puma.

Torna subito in campo il Milan, che deve ancora smaltire e dimenticare la batosta del derby di una settimana fa. I rossoneri non sono riusciti a rifarsi immediatamente nel debutto di Champions League e sperano dunque di tornare alla vittoria nel sabato di campionato.

Alle ore 15 va in scena la sfida contro l’Hellas Verona, una delle formazioni partite con maggior fiducia ed orgoglio in Serie A. Stefano Pioli sta studiando in queste ore la formazione migliore da schierare, valutando ulteriori cambi rispetto alle ultime uscite per frenare l’entusiasmo degli uomini di Marco Baroni.

Subito una buona notizia per il Milan. La squadra rossonera, nonostante le ultime due prove non all’altezza delle aspettative, saranno accompagnati da un San Siro pieno e quasi da tutto esaurito. Saranno oltre 70 mila gli spettatori al ‘Meazza’, pronti ad incitare Rafa Leao e compagni e non lasciarli soli e spaesati in un momento delicato della stagione.

Terza maglia Milan 2023-2024: colorazione inedita

Come già annunciato ad inizio stagione, Milan-Verona sarà anche l’occasione per il debutto della terza maglia da gara del Milan, per l’annata 2023-2024. Una casacca assolutamente inedita per una colorazione che non è mai appartenuta prima d’ora alla storia dei rossoneri.

La divisa disegnata da Puma sarà esclusiva e avveniristica, con tonalità che vanno dall’azzurro al viola, molto lontane da quelle tradizionali del Milan. Ma si sa, ormai il design delle divise da calcio segue più la moda e le tendenze del momento piuttosto che il rispetto di certi canoni, come indica anche la prima maglia rossonera non più a strisce verticali uniformi come un tempo.

“La divisa presenta un’esclusiva combinazione di colori ravish, fizzy lime, white, royal sapphire e majestic purple ed è splendidamente completato da un’elegante riproduzione monocromatica dell’iconico badge del Club, un richiamo all’illustre heritage di AC Milan“. Questa la descrizione della composizione della terza maglia sul sito ufficiale acmilan.com, quando fu ufficialmente presentata la casacca.

Per celebrare il lancio del nuovo terzo kit da gara del Milan, dal 24 agosto al 5 settembre il club ha già lanciato delle iniziative presso lo sports action game Rocket League. Ovvero la possibilità di sfruttare decalcomanie personalizzate, basate sul design della terza maglia firmata Puma.